Ora serve l’aiuto dei tifosi: il Napoli ha bisogno di Napoli

Il Napoli ha bisogno del sostegno dei suoi tifosi: ora vanno sostenuti i ragazzi o si rischia un crollo senza ritorno.

La vittoria contro il Braga non ha fatto cambiare idea ai tifosi: il Napoli di Rudi Garcia non riesce a prendere consensi tra il tifo partenopeo.

Il momento è difficile, questo è fuori da ogni dubbio. Le critiche sono giuste, impossibile non evidenziare certi problemi. I dubbi su certe scelte vanno sollevati. Ma la squadra va sostenuta.

Il Napoli necessita del sostegno dei suoi tifosi

In un momento così difficile, il Napoli ha bisogno di Napoli. I ragazzi, probabilmente sfiduciati come il resto della piazza, hanno bisogno di sentire l’abbraccio rassicurante dei propri tifosi. Troppo pessimismo rischia di far sprofondare il morale di un gruppo che faceva della serenità il suo punto di forza.

Il tifo partenopeo si è fatto sentire anche a Braga, la Napoli che viaggia non fa mancare mai il suo supporto. Ma adesso serve anche quello dei “tifosi social”, quelli meno rumorosi a livello di decibel, ma che a volte rischiano di fare parecchio rumore.

Squadra e tifosi devono essere un’unica cosa, solo così il gruppo può rialzarsi. Ora è il momento di stare vicino ai ragazzi e sostenerli.