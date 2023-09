Spalletti e Giuntoli di nuovo insieme, la notizia spiazza i tifosi del Napoli

L’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ora CT dell’Italia, non si ferma mai nonostante la prossima sosta nazionali sia tra un mese.

È tempo di Champions League, ritorna la più importante competizione europea per club, dopo che la scorsa stagione ha regalato tante soddisfazioni alle squadre italiane. Con il paraggio di entrambe le italiane durante si chiude la prima giornata di partite della coppa dalle grandi orecchie, con Lazio e Milan che in casa non sono riuscite a battere rispettivamente Atletico Madrid e Newcastle. Oggi è il turno dei vice campioni d’Europa dell’Inter e dei campioni d’Italia del Napoli. I nerazzurri se la vedranno con gli spagnoli della Real Sociedad, i partenopei con i portoghesi del Braga.

Mentre per alcune delle italiane è tempo di Europa, per altre non è cosi. La Juventus, complice la squalifica dello scorso anno, non parteciperà a nessuna competizione Europea in questa stagione. I bianconeri si allenano, quindi, regolarmente alla Continassa, con delle sorprese durante la sessione mattutina.

Spalletti alla Continassa dalla Juventus, l’ex Napoli rivede anche Giuntoli

Nelle ultime settimane, il neo CT della nazionale italiana, Luciano Spalletti, si è diretto in un centro allenamento della serie A, per studiare da vicino i giocatori italiani. Dopo aver fatto visita a Zingonia, centro allenamento dell’Atalanta, la scorsa settimana, il CT nella giornata di oggi si trova alla Continassa per studiare e seguire da vicino gli italiani bianconeri.

All’allenamento juventino, però, mancano i principali artefici dell’ultima vittoria in campionato contro la Lazio, Vlahovic e Chiesa, che avevano lavoro personalizzato in palestra.

Per quanto riguarda l’ex Napoli Spalletti, ha seguito l’intero allenamento accanto ad una sua vecchia conoscenza dei partenopei, artefice anch’egli dello scudetto azzurro. Il tecnico di Certaldo è stato accanto a Giuntoli per tutta la sessione mattutina. Una coppia che evoca bellissimi ricordi ai tifosi azzurri, che certamente saranno rimasti un po’ spiazzati da vedere entrambi riuniti a casa Juventus, seppur per una toccata e fuga.

È consuetudine per il CT della nazionale, seguire da vicino i talenti del proprio paese, facendo più volte visita anche ai centri di allenamento dei club di appartenenza. Questa volta è toccata alla Juve, per i vari Chiesa, Locatelli, Gatti. Il tecnico ex Napoli, sta già pensando alla prossima sosta delle nazionali, quando, tra il 14 ed il 17 ottobre, l’Italia sfiderà prima Malta e poi gli inglesi per due sfide che già saranno da dentro o fuori.

Spalletti è chiamato a rialzare le sorti di una nazionale che, oltre la vittoria dell’ultimo Europeo, non raggiunge risultati favorevoli da almeno 12 anni. L’allenatore toscano, sta quindi studiando da vicino ogni giocatore che potrebbe far bene alla causa Azzurra.