“Osimhen ha pensato di lasciare Napoli”: la rivelazione del ct

Estate di calciomercato sicuramente difficile per il nigeriano Victor Osimhen che è stato tentato da altre squadre

Campione d’Italia e uomo copertina di un Napoli vincente, bello e divertente, in poche parole Victor Osimhen è la star assoluta di questa squadra. Quest’anno, come tutto il Napoli, le prime partite hanno messo a nudo alcune difficoltà di cui il nigeriano è partecipe nonostante i tre gol all’attivo.

Servirà la sua miglior versione per tornare alla vittoria, lui è un attaccante imprescindibile per questa squadra e l0 ha saputo dimostrare vincendo contro ogni pronostico. Alcuni problemi riscontrati durante questa stagione potrebbero essere relativi al tanto chiacchiericcio che c’è stato sul suo futuro durante questa sessione di calciomercato.

Futuro lontano da Napoli?

Corteggiato a lungo a suon di milioni, lusso e sfarzo dalle compagini saudite, Victor Osimhen ha rinunciato alle tentazioni della Saudi Pro League e si è convinto a restare a Napoli per almeno un’altra stagione. Intervistato dal quotidiano Il Mattino, Josè Peseiro, Ct della Nigeria ha spiegato alcune cose relative allo stato d’animo dell’attaccante.

Il commissario tecnico della selezione africana ha spiegato al quotidiano napoletano che Osimhen in un primo momento aveva pensato di accettare l’Arabia Saudita. Riflettendoci, secondo il ct della Nigeria, due anni in Arabia ti rendono più ricco di dieci in Europa, rifiutare queste offerte non è da tutti. Peseiro ha spiegato al giornale che il bomber si è subito convinto a voler restare al Napoli per continuare il suo percorso di crescita che lo ha reso uno dei migliori centravanti del mondo e, per giunta, tra i trenta finalisti al pallone d’oro.