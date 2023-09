Guadagni da capogiro per le italiane in Champions League quest’anno: ecco quanto incasserà il Napoli campione d’Italia.

È iniziata ufficialmente la Champions League 2023-24. Nella giornata di ieri si sono disputate le prime gare della fase a gironi: per le italiane hanno giocato Milan e Lazio ed entrambe hanno raccolto un solo punto pareggiando rispettivamente con Newcastle e Atletico Madrid.

Il Napoli, per la prima volta da testa di serie e Campione d’Italia, si appresta invece stasera a esordire nella competizione più importante per club. Il sorteggio la vede schierata contro compagini assai ben attrezzate, come i tedeschi dell’Union Berlino e i portoghesi del Braga, avversari all’esordio, e in ultimo i pluricampioni d’Europa del Real Madrid, allenati dall’ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti.

Riparte la Champions, per il Napoli ricavi vicino ai 50 milioni di euro

Questa sera sarà la prima di sei partite per i partenopei che tenteranno di ripetere il cammino dello scorso anno, magari migliorandolo. Il raggiungimento dei quarti di finale lo scorso anno (poi persi contro il Milan), traguardo storico per il club, sarà un punto di partenza per il Napoli, che concorre a questa Champions League, da campione d’Italia in carica, con lo scudetto sul petto.

Questo scenario, permette alla società del presidente Aurelio De Laurentiis, di guardare agli introiti della competizione, che legati alla vittoria dello scudetto dell scorso anno, saranno sicuramente maggiori.

La ripartizione degli incassi segue un criterio specifico. I risultati nel proprio campionato di appartenenza nella stagione passata, gli sponsor che sono equamente divisi tra le squadre della stessa nazione, lo storico europeo degli ultimi anni e le partite giocate nella competizione della stagione corrente.

Seguendo queste brevi regole, gli azzurri, se non dovessero malauguratamente passare il girone, riceveranno una cifra intorno ai 47,5 milioni di euro, leggermente maggiore delle altre tre italiane. L’anno scorso, il Napoli incassò meno di Inter e Milan, arrivate rispettivamente in finale e semifinale, raggiungendo comunque una cifra molto importante di 78 milioni.

Ovviamente la speranza è che il Napoli, cosi come le altre italiane, superino il girone, sia per il blasone che comporta che gli introiti monetari seguenti al superamento del girone. Non sarà sicuramente facile che tutte e quattro le italiane riescano a raggiungere gli ottavi di finale, ma i tifosi italiani vogliono continuare a sognare dopo aver visto tre squadra di Serie A in finale di Champions League, Europa League e Conference League la scorsa stagione.