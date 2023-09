Natan in campo a Braga? Rivelazione di Garcia in conferenza

Natan, si infittisce il mistero: Garcia si esprime in conferenza riguardo un suo impiego dal primo minuto contro il Braga

Le prime quattro partite del Napoli stanno illuminando i tifosi riguardo un’operazione di mercato in particolare. Si tratta dell’operazione Natan, il difensore brasiliano prelevato dal Red Bull Bragantino. Sui social i supporters azzurri continuano ad interrogarsi sul perché non sia stato ancora utilizzato.

Arrivato nella sorpresa generale, Natan è stato il prescelto dalla società per prendere il posto di Kim Minjae. Tuttavia, non si è ancora avuto occasione di poterlo vedere in campo (in match ufficiali). Infatti, per il momento, ha maturato zero minuti nelle prime quattro uscite stagionali in Serie A. A lui, che preferisce agire principalmente sul centro sinistra, è stato preferito il connazionale Juan Jesus, ritenuto più pronto da mister Garcia. Nell’ultima gara contro il Genoa si è addirittura optato per un’insolita coppia Ostigard-Juan Jesus.

Si avvicina il primo appuntamento di Champions League, contro il Braga, in trasferta. Nonostante possa sembrare un azzardo lanciarlo dal primo minuto in una competizione a lui sconosciuta, Garcia nella conferenza stampa pre partita ha lanciato alcuni segnali interessanti, che perlomeno fanno ben sperare riguardo un suo prossimo esordio in maglia azzurra.

Garcia in conferenza stampa si esprime sulla situazione Natan: le dichiarazioni

Già nelle scorse uscite in pubblico Rudi Garcia ha fatto riferimento ad un infortunio al ginocchio per Natan. Si trattava di un infortunio pregresso, al quale si è lavorato con lo staff medico sin dal ritiro e nella pausa riservata alle nazionali, per provare a superarlo. Questa dovrebbe dunque essere la motivazione alla base delle esclusioni nelle prime quattro uscite stagionali.

Tuttavia, rispondendo alle svariate domande dei giornalisti sull’argomento, all’interno della sala stampa dell’Estadio Municipal de Braga, Garcia ha rassicurato i tifosi riguardo le sue condizioni. “Non ha più problemi fisici ci abbiamo lavorato durante la sosta nazionale, è vicino l’esordio” – le sue dichiarazioni, che inizialmente fanno ben sperare i tifosi.

Poi ha chiuso l’intervento con un indizio riguardo una sua prossima chiamata in causa. “Voglio metterlo, ma alle giuste condizioni”– la chiosa finale. Dunque, dalle parole dell’allenatore francese si evince che è ancora troppo presto per vederlo partire dal primo minuto (a meno che Garcia non ritenga ottimali le condizioni per farlo esordire già con il Braga). Dunque, anche per la prima sfida del girone di Champions League dovremmo vedere in campo la coppia, oramai collaudata, formata da Rrahmani e Juan Jesus.