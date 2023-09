LIVE – Braga-Napoli, ufficiali le scelte di Garcia: chi gioca in difesa

Il Napoli fa il suo esordio in Champions League in questa stagione: segui con noi il live del match contro il Braga.

Benvenuti cari amici di SpazioNapoli e benvenuti alla live testuale di Braga-Napoli, match d’esordio degli azzurri in questa edizione di Champions League.

La squadra di Rudi Garcia ha bisogno di rialzarsi dopo il doppio stop con Lazio e Genoa in campionato: i tifosi pretendono risposte sin da subito e un altro passo falso potrebbe essere fatale per il tecnico francese.

Formazioni ufficiali Braga-Napoli

Il Napoli scenderà in campo con il consueto 4-3-3. Nessun esordio stagionale per Natan: sarà ancora Juan Jesus a giocare dal primo minuto. Tornano Rrahmani e Mathias Olivera in difesa, mentre in attacco si rivede Politano dal primo minuto.

BRAGA (4-3-3): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Cristian Borja; Vitor Carvalho, Ricardo Horta, Al-Musrati; Djalò, Abel Ruiz, Bruma.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Live Braga-Napoli

Di seguito il live tweet del Napoli per seguire tutte le fasi salienti del match.

