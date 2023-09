Lindstrom seconda scelta del Napoli: chi era il preferito per l’attacco

Il mercato del Napoli è stato altalenante e non completo del tutto. Il nuovo acquisto Lindstrom era seguito, ma non era la prima scelta della dirigenza per quel ruolo.

Mentre il Napoli si appresta a disputare il suo match contro il Braga, si continua a parlare di mercato. Stavolta però non si parla di possibili obiettivi, ma dell’ultima sessione di mercato svolta dagli azzurri. Il neo acquisto Lindstrom era la seconda scelta della dirigenza del Napoli, che aveva messo gli occhi su un altro giocatore.

L’obiettivo principale del Napoli per la fascia era Kubo

Nell’intera sessione di mercato estiva, il Napoli è stato al centro di diverse critiche in seguito ai movimenti svolti. Difatti la dirigenza non è stata in grado di sostituire adeguatamente Kim, si è fatta sfuggire Gabri Veiga. Insomma, nel complesso un mercato deludente per gli azzurri, soprattutto dopo la conquista dello scudetto.

A distanza di qualche settimana dal termine del mercato emerge qualche dettaglio in più su qualche trattativa. Come riportato da tuttomercatoweb.com, Jesper Lindstrom non era la prima scelta della società per la fascia. I dirigenti del Napoli infatti avevano messo gli occhi sull’esterno giapponese della Real Sociedad, Takefusa Kubo. Nel corso del mercato è stato fatto anche un tentativo per il suo acquisto, ma non è andato a buon fine.

Per questo motivo poi il Napoli ha virato e accelerato per Lindstrom, acquistandolo negli ultimi giorni di mercato. Inoltre la valutazione di Kubo era stata ritenuta eccessiva dal Napoli, ed anche per questo si è deciso di investire sull’esterno danese.