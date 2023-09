Garcia già napoletano: “Voglio vedere la cazzimma”, con chi ce l’ha

A poche ore dalla gara del suo Napoli contro il Braga, Rudi Garcia è tornato a parlare. L’allenatore francese ha lanciato un avvertimento in pieno napoletano alla squadra.

Questa sera all’Estadio Municipal Rudi Garcia dovrà assolutamente trovare la chiave di svolta del suo Napoli. Per il tecnico francese questa sfida può rappresentare il primo crocevia della stagione.

A poco meno di qualche ora dal fischio d’inizio, Garcia ha parlato nuovamente, lanciando un chiaro messaggio alla squadra.

Garcia chiede cazzimma al reparto difensivo del Napoli

L’allenatore del Napoli inizia a giocarsi già da questa sera il suo futuro sulla panchina azzurra. Il rischio esonero non c’è al momento, ma in caso di continuità di risultati negativi questa ipotesi potrebbe verificarsi. Per questo motivo il tecnico francese a poche ore del match ci ha tenuto ancora una volta a chiedere alla squadra un atteggiamento positivo, facendo in pieno stile napoletano.

Garcia ha parlato ai microfoni di Mediaset poche ore prima del match contro il Braga. Garcia ha chiesto alla squadra un atteggiamento positivo in campo:

Voglio un Napoli continuo, subito in partita, ripartendo dalle buone cose fatte. La Champions è un altro libro che si apre, ci sono solo sei partite, ed è per questo che bisogna iniziare forte. Tre punti sarebbe un ottimo inizio ed è questo il nostro obiettivo.

Continuando il suo intervento, Garcia ha chiesto una cosa in particolare alla sua difesa in pieno stile napoletano:

In fase difensiva serve cazzimma dall’inizio e non solo per un tempo. L’abbiamo avuta a Genova sul 2-0 altrimenti non l’avremmo pareggiata. Abbiamo comunque perso due punti, ma ora pensiamo alla Champions. Dovremo essere bravi con la palla ed essere più efficaci in zona gol: prendiamo troppo poco la porta.

Chiaro il messaggio di Garcia alla squadra, che dovrà dimostrare in campo di aver recepito il messaggio dell’allenatore.