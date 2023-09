“È una follia”, caos su Garcia: Chiariello durissimo

Le deludenti prestazioni delle ultime settimane del Napoli, lasciano strascichi tra i tifosi, il giornalista Umberto Chiariello non ha però dubbi su Garcia.

Con la sconfitta interna contro la Lazio e il pareggio col Genoa, sui social è diventato virale l’Hashtag #GarciaOut tra i tifosi azzurri. Purtroppo, del Napoli scudettato, per ora, non ne è rimasto granché. I soli 7 punti conquistati nelle prime 4 partite, non possono essere la faccia della squadra campione d’Italia. Il giornalista napoletano Umberto Chiariello si è espresso tramite i propri profili social però a favore del tecnico francese.

Chiariello difende, per ora, Garcia; per il giornalista bisogna attendere Braga e Bologna

Umberto Chiariello, storico giornalista partenopeo, si è espresso su X sulle ultime deludenti uscite del Napoli del tecnico Garcia:

Sicuramente il lavoro di Garcia finora non è stato soddisfacente, e sono il primo ad evidenziarlo: Il Napoli sta perdendo certezze tattiche, alcune sostituzioni appaiono perlomeno sui generis, il Napoli tra Lazio e Genoa ha fatto due brutte prestazioni, alcune sue dichiarazioni lasciano perplessi.

Continua poi parlando dell’Hashtag che i tifosi del Napoli negli ultimi giorni hanno fatto entrare in tendenza sui social “#GarciaOut”:

Parlare di #GarciaOut è follia! Sarebbe cosa buona e giusta, perlomeno intelligente, aspettare i risultati con Braga e Bologna per vedere che indirizzo prenderà la stagione. Fino a domenica sosteniamo Garcia ed i nostri meravigliosi ragazzi con fiducia.

Insomma, insoddisfazione certamente, ma bisogna dare ulteriore fiducia a Garcia e alla squadra partenopea.