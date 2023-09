Dure accuse a Garcia: svelato cosa succede nello spogliatoio

Il giornalista ha ipotizzato un possibile scenario di ciò che accade tra Garcia e i giocatori nello spogliatoio

Non ha affatto convinto il primo Napoli di Rudi Garcia che non ha esordito bene sulla panchina dei campioni d’Italia. Prime due partite di campionato conquistate senza troppo sforzo, poi dalla sfida contro la Lazio (dominata per oltre mezz’ora) e dal conseguente gol di tacco di Luis Alberto, sono iniziati i problemi. Lo svantaggio subìto dal gol dello spagnolo laziale ha lasciato spazio ad una partita e mezza in cui tante sensazioni negative sono piombate sul nuovo Napoli. Se la sconfitta del Maradona, contro gli uomini di Sarri, potevano essere un incidente di percorso, il brutto pareggio di Genova ha fatto scattare l’allarme.

Contro i rossoblu a Marassi si è vista una squadra senza identità e scialba nel gioco dove anche gli uomini di maggior talento, sono venuti a mancare nell’apporto. Colpa di Rudi Garcia o di un mercato insufficiente? La risposta è che servirà altro tempo (non troppo) al francese per cercare di dimostrare la sua competenza nella gestione della squadra. Intervenuto durante la diretta del programma Radio Goal di Radio Kiss Kiss, il giornalista Massimo Tecca ha detto la sua sul momento negativo della squadra partenopea.

C’è una grave mancanza di sintonia

Durante la diretta radiofonica. Massimo Tecca ha evidenziato una certa mancanza di organizzazione, facilmente percepibile dalle ultime uscite degli azzurri. Secondo il giornalista uno dei più grandi problemi che sta affliggendo la squadra è l’assenza di sintonia tra Rudi Garcia e lo spogliatoio. “Il Napoli deve ritrovare una solidità e una linea comune – ha spiegato il giornalista – Noto un certo nervosismo di Kvaratskhelia che non è più quello della passata stagione. Il georgiano deve ritrovare la sua migliore forma e tornare quello dell’anno scorso”.

Tecca ha poi evidenziato che il rapporto tra l’allenatore francese e lo spogliatoio non è idilliaco. Una dimostrazione di questo è sicuramente il rendimento stagionale di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco era il metronomo di questa squadra e dalle sue giocate passa una bella fetta dello scudetto vinto. Secondo Tecca anche Lobotka deve ritrovare la sua migliore forma dal momento che ora sembra un pesce fuor d’acqua. L’occasione della Champions, secondo Tecca, sarà un richiamo troppo forte da sfruttare. “Questa competizione – dice il giornalista – deve essere un punto di partenza per tutte le squadre italiane, basta pensare a dove si è arrivati l’anno scorso. Gli allenatori dovrebbero sfruttare questa chance e non lamentarsi del doppio impegno”.