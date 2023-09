Da Braga spavaldi, Napoli avvertito: messaggio inaspettato dall’agente

L’agente del portoghese carica l’ambiente in vista del match di Champions, per lui il Braga ha le carte in regola per mettere in difficoltà il Napoli.

Esordio stagionale in Champions League per gli azzurri. Questa sera in Portogallo, contro il Braga, la prima giornata della coppa dalle grandi orecchie. Il Napoli non ci arriva sicuramente nel miglior periodo di forma, dopo le due ultime non felici uscite in campionato contro Lazio e Genoa.

La speranza dei tifosi, è che questa sia la partita della svolta e che soprattutto, il Napoli, riesca a ripetere il percorso dello scorso anno, magari migliorandolo.

L’agente di Rony Lopes crede che il Braga possa vincere contro il Napoli

Mikkel Beck, agente dell’attaccante portoghese del Braga Rony Lopes, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione “Si gonfia la rete”:

C’è assolutamente la possibilità di vincere, d’altronde i giocatori del Braga sanno che in Champions League tutti hanno la possibilità di passare il turno e devono crederci per cercare di ottenere un risultato complesso contro il Napoli.

L’agente poi elogia il Napoli e parla del tecnico Garcia e del momento no delle ultime partite azzurre: