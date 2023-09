I tifosi esultano, accordo tra De Laurentiis e Quagliarella

Fabio Quagliarella, ex giocatore del Napoli, è vicino ad un accordo con De Laurentiis. Mancano gli ultimi dettagli, ma l’affare dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.

Dopo un mercato in cui non sono mancate le polemiche, De Laurentiis è pronto a dare una svolta. Il presidente è al lavoro per rinforzare la rosa per questa stagione calcistica che ormai ha preso il via da alcune settimane. Il patron pare sia è vicino all’accordo con l’ex Fabio Quagliarella, con i tifosi increduli ma felici per questa notizia.

Quagliarella ad un passo dal Bari: vicina la fumata bianca

Dopo l’ultima esperienza conclusasi nel peggiore dei modi con la maglia della Sampdoria, ossia la retrocessione in Serie B, Fabio Quagliarella è pronto a ripartire. L’attaccante di Castellammare di Stabia era rimasto svincolato dopo il termine del suo contratto con i blucerchiati, ma sul suo futuro c’erano molti dubbi. Difatti ci si aspettava che Quagliarella appendesse gli scarpini al chiodo, ma così non sarà.

Difatti la carriera dell’attaccante italiano proseguirà ancora almeno per una stagione. Come riportato da Il Meridiano News, Fabio Quagliarella sarebbe vicinissimo all’accordo con De Laurentiis per il suo approdo al Bari. L’attaccante ex Napoli dunque ritroverebbe il presidente dopo la sua esperienza in azzurro. Come svelato dal portale online, Quagliarella sarebbe pronto a continuare la sua carriera con una nuova esperienza, stavolta in Serie B con la maglia del Bari.

L’attaccante classe ’83 ha ancora voglia di giocare a calcio, e lo farà in puglia con uno dei club favoriti alla promozione in Serie A. L’attaccante di Castellammare di Stabia ha già incontro De Laurentiis nella sua carriera quando militava al Napoli, e presto potrebbe riabbracciarlo al Bari. Nella stagione 2009/2010 Quagliarella fu uno dei migliori giocatori della rosa del Napoli, ed il suo trasferimento improvviso alla Juventus creò malumori e cori insultati nei suoi confronti.

A diversi anni di distanza, a seguito di un servizio di Le Iene, poi emerse una verità agghiacciante circa quel suo addio repentino e soprattutto alla Juventus. Quagliarella fu minacciato da uno stalker per diverso tempo, soprattutto nel suo periodo a Napoli. In seguito a varie minacce gravi, l’allora attaccante del Napoli fu costretto a cambiare squadra e allontanarsi dalla Campania per evitare ulteriori ricatti. L’attaccante italiano ha sopportato per anni insulti vari in seguito a quel suo trasferimento, ma al momento della scoperta dei fatti l’intera tifoseria si è scusata con lui.

Da allora il rapporto si è ricucito con l’intero ambiente, e chissà se una volta appesi gli scarpini al chiodo non possa esserci un futuro dirigenziale all’interno del Napoli per Quagliarella.