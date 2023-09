Zielinski passione auto: quante supercar nel suo garage

Il garage di Piotr Zielinski fa invidia a tutti: il polacco è super appassionato di auto e nella sua collezione non mancano diverse supercar.

Uno degli uomini protagonisti dell’ultimo calciomercato del Napoli è stato sicuramente Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, ancora in scadenza di contratto a giugno 2024, sembrava a un passo dall’addio dopo sette anni in maglia azzurra. Nonostante il passaggio agli arabi dell’Al Ahli era ormai cosa fatta, il polacco ha declinato la ricchissima offerta economica saudita per restare ancora a Napoli.

Un gesto che ha fatto particolarmente piacere ai tifosi partenopei. In un estate in cui tantissimi talenti del calcio europeo hanno deciso di abbandonare l’Europa per andare a navigare nell’oro in Arabia Saudita, il “no” di Zielinski è un qualcosa di raro e bellissimo da sentire. Inoltre, il polacco ha iniziato anche bene questo campionato, segnando già una rete contro la Lazio e servendo un magnifico assist per Politano nel 2-2 di Genova. Ma Zielo, oltre al calcio, ha anche un’altra passione poco conosciuta: il classe ’94 è un grande appassionato di auto.

Audi e non solo: le supercar di Zielinski

La passione pr le auto di Zielinski ha radici lontane. Il polacco possiede diverse supercar nel suo garage, tra cui Audi, McLaren e Porsche. Una delle sue automobili che però hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi partenopei è una semplice Fiat 500 storica. Zielinski, infatti, dopo la vittoria dello scudetto, si è fatto personalizzare questa vettura dal suo amico Fabio Gianfico, rendendola completamente azzurra e aggiungendo sulle fiancate lo stemma del Napoli e il numero 20 (suo numero di maglia). Ovviamente, sul cofano, non poteva mancare la gigantografia dello scudetto conquistato l’anno scorso.

Una Fiat 500 che è entrata nella sua collezione di macchine. Zielinski possiede infatti anche un’Audi R8, fiore all’occhiello della collezione. Questo modello del marchio tedesco ha delle caratteristiche invidiabili: motore V10 da 5,2 litri e 560 cavalli con una velocità massima di 320 km/h. Nel Natale del 2021, invece, Zielinski si regalò una McLaren 720S. La supercar, con apertura porte ad ali di gabbiano, possiede un motore V8 biturbo da 4.0 litri, con potenza di 720 cavalli e velocità massima di 340 km/h.

Nella collezione di supercar del centrocampista del Napoli non poteva mancare anche la Porsche. Il polacco è stato infatti visto parecchie volte raggiungere Castel Volturno con un modello rosso della macchina tedesca. Un bel modo per andare a fare allenamento, visto che le caratteristiche di questa magnifica vettura sono note a tutti: velocità, potenza e comfort nella guida.