“Tanti interessamenti per lui”: l’agente dell’azzurro svela tutto in diretta

Walid Cheddira ha siglato la sua prima rete in Serie A nell’ultimo turno contro il Sassuolo a seguito di un’ottima prestazione.

Dal Bari al Napoli, passando per Frosinone, potrebbe essere questo il percorso di Walid Cheddira, prelevato dal direttore sportivo in estate e girato in prestito ai ciociari.

L’attaccante marocchino, autore di un’ottima stagione al Bari, in cui ha messo a referto 17 goal e 7 assist in 31 presenze, aveva attirato l’interesse di vari club.

A spuntarla è stato il Napoli, che come dichiarato dal ds dei pugliesi Polito, è stata la società a muoversi con più convinzione sul classe ’98.

Le parole dell’agente

Bruno Di Napoli, agente del giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportItalia, non nascondendo la propria soddisfazione per il percorso del suo assistito.

“Quanti goal realizzerà? Non ci poniamo limiti. Ne parlavo con il ds Angelozzi che si è complimentato per la grande gara giocata in fase di collegamento tra i reparti” – questo uno stralcio dell’intervista dell’agente, che ha poi sottolineato il gesto dell’attaccante, autore dell’assist per il quarto goal di Lirola: “L’assist per Lirola vale quanto una rete, ha dimostrato che per lui gli interessi personali vengono dopo quelli della squadra”.

Il procuratore, si è poi soffermato sull’estate vissuta da Cheddira, accostato a vari club di A e B: