Rissa durante Genoa-Napoli: clamoroso ciò che è successo sabato sera

Incredibile quello che è successo durante Genoa-Napoli: scoppiata la rissa nel corso della partita tra rossoblù e partenopei.

La prestazione di Genova va subito archiviata. Non dimenticata, attenzione. Rudi Garcia deve ricordare per bene questo match e provare a cambiare registro sin da subito. Mercoledì c’è l’esordio in Champions League, dove il Napoli è impegnato in Portogallo, in casa del Braga: sarà questa l’occasione dove gli azzurri dovranno far vedere subito di aver imparato le lezioni con Lazio e Genoa.

La partita di sabato sera, infatti, ha deluso tutti i tifosi e lasciato parecchi strascichi. Dalle critiche feroci a Garcia, con l’hashtag #GarciaOut che è spopolato sui social network, al gesto polemico di Kvaratskhelia, quando il tecnico francese ha deciso di sostituirlo con Zerbin a cinque minuti dalla fine sul risultato di 2-2.

Rissa a Nisida durante Genoa-Napoli

La partita ha messo alla dura prova i nervi dei tifosi azzurri. Il gioco scadente della squadra, che sembrava la brutta copia di quella campione d’Italia, non è riuscita ad andare giù a tutti i supporter che erano davanti alla TV a seguire il match del Marassi. Il nervosismo è imperversato anche nel carcere minorile di Nisida, dove è scoppiata una rissa durante il match.

Nel corso della partita, un gruppo di 15 ragazzi stava assistendo alla partita in un locale adibito alle attività ludico-trattamentali e nel mentre quattro giovani hanno fatto partire una rissa a causa proprio della partita.

L’accaduto è stato denunciato dal sindacato Sappe della Polizia Penitenziaria. Il commento del coordinatore regionale per la Campania del Sappe, Federico Costigliola, è stato molto critico. Secondo Costigliola, è impensabile poter far uscire dalle celle un gruppo di 15 ragazzi in un orario in cui la sicurezza dell’Istituto Penale per i Minorenni è ridotta. Inoltre, per raggiungere la sala, i detenuti sono usciti da tutti i reparti detentivi.

Fortunatamente, sempre secondo quanto riferito da Federico Costigliola, l’intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio è stato davvero tempestivo e sono riusciti a riportare, senza poca fatica, l’ordine all’interno dell’Istituto.

Sull’accaduto è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra, che ci è andato giù pesante: “Non c’è mai limite al peggio. Questi ragazzi che dovrebbero trovarsi all’interno del carcere per compiere un percorso di recupero si rendono invece protagonisti di una becera rissa. Quello che doveva essere un momento di svago e intrattenimento si è trasformato in uno scontro senza esclusione di colpi”.