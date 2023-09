“Non mi ha impressionato”: le parole in diretta su Natan allarmano i tifosi

È grande attesa tra i tifosi per scoprire Natan, calciatore che è arrivato al Napoli con l’audio compito di sostituire Kim Minjae. Al momento, il difensore brasiliano non ha ancora trovato posto nello scacchiere di Rudi Garcia.

I tifosi del Napoli non attendono altro: c’è grande attesa per l’esordio di Natan, difensore arrivato in estate dal Red Bull Bragantino. Un investimento a sorpresa quello della società di Aurelio De Laurentiis che ha deciso di virare su una sorta di scommesse per colmare il vuoto lasciato da Kim Minjae, che si è accasato al Bayern Monaco.

Un affare che ha lasciato perplessi in molti, soprattutto dal momento in cui il calciatore non ha ancora trovato spazio nelle scelte del tecnico Rudi Garcia, che a sua volta ha più volte ribadito come gli serva del tempo per entrare nei meccanismi. Il francese ha pensato un lavoro personalizzato per il brasiliano, che a questo punto potrebbe trovare il suo esordio in Champions League e con la maglia del Napoli in un impegno ufficiale proprio nella sfida di domani contro il Braga. Nelle prossime ore, dunque, potrebbe esserci la tanto attesa occasione per il difensore centrale, su cui le aspettative sono sicuramente molto alte. Anche se c’è chi non è pienamente convinto delle sue qualità.

Parla l’osservatore: “A me Natan non ha convinto”

Tutti i riflettori in casa Napoli saranno puntati sul difensore Natan: giocherà dal primo minuto contro il Braga nella prima partita della fase a gironi di Champions League.

Intanto, c’è chi cerca di fare il quadro della situazione circa le sue potenzialità. A parlarne è l’osservatore Gigi Iacomino, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. “Ho visto Natan quando era nel Bragantino, ancor prima del suo passaggio in azzurro”, ha detto Iacomino a tal riguardo nel corso del suo intervento. “Io sarò sincero: non mi piacque molto su aspetti tecnici, come l’impostazione e la marcatura”, ha poi commentato in merito a quelle che lui definisce come criticità del giocatore. Poi, continua: “A mio avviso, un ragazzo che gioca nel Bragantino, non un top club brasiliano, non può inserirsi subito in una squadra campione in carica”.

Parole che mettono ulteriori dubbi nella testa dei tifosi, che sperano però di avere di fronte un altro potenziale campione scoperto dall’area scouting della SSC Napoli, che nel corso degli anni ha dimostrato di lavorare benissimo con questo tipo di colpi a sorpresa e del tutto inaspettati.