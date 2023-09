“Nemmeno con Spalletti”: il commento in diretta spiazza i tifosi

Il commento dell’ex calciatore lascia spiazzati i tifosi del Napoli: “Non sarebbe successo nemmeno con Spalletti in panchina”.

Sono giorni difficili in casa Napoli. La brutta prestazione prima della sosta contro la Lazio non è stata fatta dimenticare dagli azzurri, che anzi hanno fatto quasi peggio nella trasferta di Genova di sabato scorso. I gol di Giacomo Raspadori e Matteo Politano hanno evitato la sconfitta, ma non le critiche, i dubbi e le paure.

Dopo solo quattro partite, Rudi Garcia ha dovuto già subire attacchi da tutti i fronti e c’è chi chiede addirittura già il suo esonero (l’hashtag #GarciaOut è in tendenza sui social). Questo Napoli visto in questo inizio stagione non ha nulla a che vedere con quella squadra schiacciasassi che ha conquistato uno scudetto con cinque giornate d’anticipo a +16 dalla seconda in classifica.

L’ex Inter difende Garcia

Non ci sono solo critiche però nei confronti di Garcia. Alcuni tifosi, opinionisti ed ex giocatori predicano calma, chiedendo pazienza alla piazza, visto che il campionato è appena iniziato e bisogna dare del tempo al tecnico francese.

Tra coloro che prendono le parti di Garcia c’è anche Fabio Galante, ex difensore di Inter, Genoa, Torino e Livorno. Galante, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal, ha voluto difendere l’ex Roma, dicendo che dare tutte le colpe a Garcia è esagerato. Per l’ex difensore, il tecnico francese non ha stravolto tanto rispetto al Napoli di Spalletti.

Proprio a riguardo di Luciano Spalletti, Galante ha lanciato un’affermazione che ha spiazzato e non poco i tifosi partenopei: “Sappiamo bene cosa è successo a Napoli l’anno scorso: un campionato irripetibile anche se oggi sedesse ancora Spalletti sulla panchina azzurra. Luciano sapeva di non poter ripetere un’annata del genere”.

Con queste affermazioni, Galante ha voluto frenare le tante critiche che stanno arrivando nei confronti di Garcia negli ultimi giorni. Inoltre, l’ex Inter ha anche dato più responsabilità ai giocatori: “Mi pare che il Napoli tiri meno in porta, ma in campo ci vanno i calciatori, non Garcia”.

Dichiarazioni diverse da quelle che si stanno sentendo negli ultimi giorni. Ora però Garcia dovrà far ricredere tutti i tifosi, far giocare bene la squadra e portare subito risultati importanti: la prima occasione arriva subito, mercoledì sera in Portogallo per l’esordio in Champions League in casa del Braga. I tifosi sperano in un cambio di registro e di poter tornare a festeggiare una vittoria.