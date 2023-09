Leao sbaglia un gol fatto, paragone sui social: tifosi del Napoli scatenati

È appena terminata la sfida di Champions League tra Milan e Newcastle: a far discutere è un episodio che ha visto Leao protagonista

La squadra di Eddie Howe è riuscita a strappare un punto al Milan, conquistando un ottimo pareggio a San Siro, considerando anche la quantità di occasioni da gol create (e non sfruttate) dai rossoneri. Non un bell’esordio in Champions per i ragazzi di mister Stefano Pioli, che sicuramente speravano in un risultato differente, data la presenza nel girone anche di Paris Saint Germain e Borussia Dormund. Nota negativa anche la perdita, per infortunio, di Maignan e Loftus-Cheek, entrambi costretti a lasciare il campo a causa di presunti infortuni muscolari.

Nonostante un match vivace, stracolmo di occasioni, non si è andati oltre lo 0-0. Per tutta la durata del match i rossoneri hanno avuto il pallino del gioco, affacciandosi tante volte dalle parti di Nick Pope. L’occasione più grossa però è capitata sui piedi di Rafael Leao, al minuto 34 del primo tempo. Il portoghese ha fatto infuriare i tifosi rossoneri, mentre i tifosi napoletani hanno riscontrato una curiosa somiglianza.

Leao, che errore! Il paragone dei tifosi del Napoli fa scatenare i social

L’azione in questione parte dalla difesa, precisamente dai piedi di Calabria. Il terzino rossonero ha servito l’ex Lille con un lancio, poi l’appoggio a Pobega. Il centrocampista rossonero ha poi imbucato Theo Hernandez, che, dopo una notevole accelerata sulla fascia, ha servito il portoghese in area di rigore. Con una sterzata incredibile Leao ha messo a sedere due difensori del club inglese. Poi però, ritrovatosi dinanzi a Pope, ha peccato di presunzione, tentando un colpo di tacco complicatissimo. Occasione d’oro sciupata.

L’episodio ha fatto riaffiorare brutti ricordi ai tifosi del Napoli. Infatti, la dinamica dell’azione ricorda molto quella celebre azione, contro l’Athletic Bilbao, nella quale Michu gettò all’aria il gol qualificazione. L’attaccante spagnolo, all’esordio in maglia azzurra, dopo un’estate nella quale era stato contrassegnato come uno dei colpi dell’anno, come Leao, peccò di presunzione, attendendo troppo prima di siglare un gol già fatto. Il paragone ha scatenato i tifosi azzurri sui social, che hanno riempito li like e commenti i post raffiguranti le due incredibili azioni mancate.

Dopo l’1-1 di Fuorigrotta il Napoli perse a Bilbao, perdendo fatti la possibilità di accedere alla fase a gironi di Champions League. Dunque, alla fine del doppio confronto, quel mancato gol di Michu negò l’accesso al Napoli.