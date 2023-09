Ora è ufficiale, l’ex Napoli trova squadra: c’è l’annuncio

Il Napoli ha rappresentato un’isola felice per tutti i suoi giocatori la scorsa stagione, almeno per la maggior parte dei giocatori.

Lo scudetto raggiunto a trentatrè anni di distanza nel 2023 ha rappresentato l’apoteosi per la SSC Napoli e i suoi tifosi.

Una annata fantastica, in cui Osimhen e compagni a suon di record hanno letteralmente stracciato un campionato, chiuso con ben 16 punti di vantaggio sulla seconda.

L’aria magica che si respirava intorno al club era qualcosa di tangibile, un qualcosa in grado di far sentire parte integrante e importante anche coloro che hanno avuto meno possibilità di calcare il campo da gioco con costanza.

Emblematica in tal senso la frase di Zerbin, che nonostante le offerte di meza Serie A, declinò pur di restare a Napoli da comprimario: “Non è un rifiuto a voi, ma mi sveglio tutte le mattine e sono dentro un sogno, capitemi, non è un rifiuto a voi”, fu questo il virgolettato riportato dal Corriere dello Sport, riguardante il no dell’ex Frosinone al Bologna.

Una decisione inaspettata

Nonostante ciò, ci fu un azzurro che inaspettatamente spinse per allontanarsi da Napoli nel mercato di gennaio.

Salvatore Sirigu, scelto per fare da chioccia ad Alex Meret, necessitante di un vice che non oscurasse il suo cammino, come accaduto con l’ex Ospina, decise di lasciare la piazza del team che pareva destinato, come poi è accaduto, a vincere il titolo.

L’ex PSG si accasò alla Fiorentina, permettendo all’allora direttore sportivo Giuntoli di virare su Gollini, in grado di contribuire nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa, tanto da meritarsi la riconferma nel campionato corrente.

Esperienza diversa invece quella di Sirigu, che nonostante il cambio di casacca non riuscì a dare la svolta al proprio anno, restando svincolato al termine del campionato concluso con i gigliati di Vincenzo Italiano.

Quest’oggi, dopo alcuni mesi vissuti da svincolato, il classe ’87 ha finalmente trovato una nuova squadra: è stato infatti annunciato, l’ingaggio del portiere da parte del Nizza, che ha comunicato il buon esito dell’operazione attraverso i propri canali ufficiali.

Riportiamo qui, uno stralcio del comunicato ufficiale della società francese:

“OGC Nice è lieta di annunciare la firma di Salvatore Sirigu! Per due settimane Salvatore ci ha mostrato la sua umiltà, il suo senso del gruppo e la sua determinazione nell’unirsi all’OGC Nice. Si è ripreso bene dall’infortunio. Occuperà il ruolo di numero 12, per portare la sua esperienza e supportare Marcin Bulka e Teddy Boulhendi nei loro progressi”.

Una sorta di ritorno al passato per l’esperto estremo difensore, dal 2011 al 2016 colonna portante del PSG, con cui ha costruito la maggior parte dei propri successi.