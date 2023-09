“Ora basta!”: lo sfogo di Pampa Sosa contro i tifosi del Napoli

L’ex bomber azzurro Roberto “Pampa” Sosa si sfoga: l’argentino fa una richiesta a tutti i tifosi del Napoli.

Un’altra prestazione deludente dopo la sconfitta del Maradona contro la Lazio. Il Napoli visto al Marassi contro il Genoa è stata la brutta copia di quella macchina da guerra capace di vincere uno scudetto con 16 punti di vantaggio dalla seconda classificata.

Non sono mancate le critiche (anche feroci) a Rudi Garcia, individuato come primo colpevole di questo calo vertiginoso degli azzurri. Il tecnico francese viene accusato di aver cambiato troppo dal punto di vista tattico e quindi aver distrutto il gioco che Luciano Spalletti era riuscito a creare con gli stessi uomini.

Tra le altre critiche che vengono mosse nei confronti di Garcia c’è quella che riguarda Natan. I tifosi napoletani non riescono a capacitarsi del perché il difensore brasiliano, arrivato in estate dal Red Bull Bragantino per una cifra leggermente superiore ai 10 milioni di euro, non abbia disputato ancora un minuto in queste prime quattro giornate. A proposito di ciò si è espresso anche Roberto Sosa, meglio conosciuto come il Pampa.

Sosa chiede calma riguardo Natan

L’argomento Natan è sempre caldo in casa Napoli e su questo si è espresso appunto anche l’ex attaccante partenopeo Pampa Sosa. Nel corso di A Tutto Napoli, programma in onda su Tele A, l’argentino ha difeso il difensore brasiliano e ha chiesto calma ai tifosi: “Non ha nemmeno ancora giocato e ha già subito mille critiche e giudizi. Si critica la società, ma è coinvolto anche il ragazzo che guarderà la tv o i social”.

Una presa di posizione importante, volta a difendere il classe 2001, ma anche una richiesta ai tifosi, in quanto per Sosa serve tempo e pazienza: “Diamogli tempo di adattarsi, lui viene da un paese in cui la tattica è messa in secondo piano”. La provenienza di Natan gioca un ruolo fondamentale, visto che in Brasile, sempre per quanto riguarda l’ex attaccante, conta più il divertimento durante le partite.

Sosa chiude con una previsione importante: “Non credo lo vedremo giocare nemmeno a Braga, ma serve pazientare perché Natan è il futuro del Napoli“. L’auspicio dei tifosi partenopei è che il pronostico di Sosa possa rivelarsi azzeccato. Eppure questa pazienza inizia a vacillare, i napoletani vorrebbero quantomeno veder giocare il difensore brasiliano per poter valutare appieno il suo valore.

Bisognerà ancora aspettare, ma l’ora di Natan si avvicina, come confermato anche da Rudi Garcia nel post partita di Genoa-Napoli.