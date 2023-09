Maglie Napoli, in vendita le versioni per la Champions: il dettaglio sulla seconda divisa non sfugge ai tifosi

Le maglie del Napoli per la stagione in corso hanno riscosso un elevato successo: dalla classica azzura sino alla bianca con Vesuvio.

La collaborazione tra Armani e SSC Napoli procede a gonfie vele: le maglie fin dalla scorsa stagione hanno riscosso molto successo tra i supporters azzurri.

In questa stagione, con lo scudetto cucito sul petto, la società di Aurelio De Laurentiis ha forse raggiunto il suo apice nell’ideazione dei completi da gioco, dal classico azzurro sino alla versione bianca con Vesuvio sullo sfondo.

Napoli in versione europea

Tra due giorni Osimhen e compagni esordiranno in Champions, dando il via al proprio cammino nella gara contro lo Sporting Braga in Portogallo.

La società campione d’Italia, ha ufficializzato la versione europea delle casacche da gioco, che come di consueto, avrà dei dettagli specifici rispetto a quelle utilizzate nei confini nazionali.

Le maglie saranno disponibili in due versioni: azzurra e bianca, in entrambe il logo Upbit non sarà presente (causa limitazione del doppio sponsor in Europa), mentre sulla bianca, mancherà anche lo sfondo del Vesuvio, come potrete notare dall’immagine.

Specifichiamo inoltre, che anche la mancanza del Vesuvio, così come quella del secondo sposor Upbit, non è da legare ad una scelta stilistica, bensì ad una necessità riguardante le linee guida della UEFA.

Oltre all’impossibilità di presentare casacche con un più di uno sponsor, il massimo organo europeo vieta anche la possibilità di disegni sulle maglie da gioco.