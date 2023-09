Fedele sentenzia: “Garcia deve andare via”, poi critica De Laurentiis

La gara disputata dal Napoli contro il Genoa ha dato il via alle prime reazioni polemiche verso Rudi Garcia. Enrico Fedele ha sentenziato in maniera netta sull’allenatore francese e non solo.

Sabato sera abbiamo assistito alla seconda prestazione consecutiva del Napoli in cui i campioni d’Italia sono sembrati irriconoscibili in campo. Gli azzurri sono andati sotto 2-0 contro i rossoblu, con la squadra incapace di reagire fino all’ingresso di alcuni giocatori. Alla fine quasi miracolosamente è arrivato il pari per il Napoli, ma alcune scelte di Garcia hanno scatenato l’ira dei tifosi.

Il tecnico francese è già al centro delle critiche furiose, con Fedele che ha indicato la via della porta d’uscita all’allenatore del Napoli.

Fedele critica Garcia e De Laurentiis

Enrico Fedele è intervenuto ieri nella trasmissione La Domenica Azzurra in onda su Ottochannel, parlando ovviamente del Napoli. L’opinionista non ha usato mezzi termini, attaccando direttamente e duramente Rudi Garcia e Aurelio De Laurentiis dopo l’avvio di stagione complicato.

Fedele ha analizzato il cambio Kvaratskhelia-Zerbin avvenuto nel finale: “è inconcepibile, il georgiano è un caso perché non si sostituisce mai, specie per dare il contentino a Zerbin solamente perché si allena bene”. Continuando il suo intervento, poi si è soffermato su Garcia e su una decisione drastica da prendere: “Garcia è in un momento di grande confusione, lui la gara non la legge: per me bisogna prendere provvedimenti immediati, esonerando subito l’allenatore, perché più si va avanti e più la situazione può peggiorare: prima si fa e meglio è”.

Non è mancata la critica anche ad Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la scelta di affidare la panchina al tecnico francese: “Alla fine Garcia è stato preso per tanti motivi, anche economici, magari è stato consigliato da qualche amico di Roma. E’ una scelta sbagliata, e nella vita si può anche sbagliare ma, ripeto, bisogna subito correre ai ripari: Garcia per me deve andare via”. Infine l’opinionista si è soffermato sulle criticità della rosa e sull’atteggiamento della squadra in campo: “Non credo i calciatori siano appagati, anche se è vero che qualche volta la squadra è un po’ superficiale, ma non la vedo allenata bene, arriva seconda sulla palla se non terza, anche dopo l’arbitro. Questo era già capitato nel primo tempo col Frosinone e nel secondo con la Lazio”.

Parole forti da parte di Enrico Fedele, che ha attaccato la scelta di De Laurentiis di sostituire Spalletti con Garcia, indicando come l’allenatore sia inadeguato e debba fare il prima possibile le valige.