Esonero Garcia? Decisa la “partita-verità” per il futuro del Napoli

Il Napoli deve assolutamente ripartire dopo le ultime uscite negative. È stata decisa la partita della verità per Garcia ed il futuro del Napoli.

Dopo gli stop con Lazio e Genoa, in cui si è raccolto solamente un misero punto, il Napoli deve assolutamente ripartire. L’ambiente è frastornato e sotto attacco per le recenti prestazioni, ma adesso c’è bisogno di una risposta sul campo per tacere le polemiche.

Garcia si giocherà molto sul futuro della stagione in uno dei prossimi impegni degli azzurri.

Garcia chiamato all’esame della verità per decretare il futuro

Mercoledì sera il Napoli affronterà il Braga nel suo esordio stagionale in Champions League. I tifosi e non solo si aspettano delle risposte decise e convincenti nell’impegno contro i portoghesi, dove si accetterà solo la vittoria. Da questo impegno si dovrà cercare di ripartire per ritrovare il Napoli della scorsa stagione che ora sembra completamente smarrito.

Sul momento del Napoli si è espresso il giornalista Massimo Ugolini nel suo intervento nella trasmissione radiofonica Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ci si aspettava una proposta di gioco diversa, invece c’è confusione. Garcia ha diverse attenuanti perché ha raccolto un’eredità pesante, perché ha bisogno di tempo essendo arrivato, perché il Napoli ha perso Kim, il miglior difensore dello scorso anno. Questo non toglie il fatto che ci siano dei problemi. Lobotka deve ritrovare centralità e anche condizione, Osimhen andrebbe servito meglio”.

Proseguendo il suo intervento, il giornalista di Sky si è espresso su quella che potrebbe essere la partita della verità: “La partita-verità secondo me non sarà il Braga in Champions, ma quella col Bologna”. Dunque nel prossimo impegno in Serie A degli azzurri, Rudi Garcia si giocherà molto, visto che il campionato potrebbe essere già abbastanza compromesso dopo solo cinque partite. Ovviamente poi se l’andamento sarebbe il medesimo, ci si aspetta l’intervento della società, ma al momento la posizione del tecnico francese non è in bilico.