Elisa Graziani, chi è la giovane fidanzata di Raspadori? FOTO e CURIOSITÀ

Biografia e curiosità inerenti ad Elisa Graziani, fidanzata di Giacomo Raspadori divenuta un idolo all’ombra del Vesuvio.

Uno degli uomini simbolo dello scorso anno in casa Napoli è stato senz’altro Giacomo “Jack” Raspadori. L’attaccante, giunto dapprima in prestito dal Sassuolo, si è infatti reso protagonista di due gol pesantissimi in ottica Scudetto, segnati allo scadere contro Spezia e soprattutto Juventus. L’azzurro è inoltre divenuto un idolo all’ombra del Vesuvio anche grazie all’amore spesso dimostrato verso la città partenopea in interviste e contenuti social.

Amore condiviso anche dalla bella Elisa Graziani, fidanzata del calciatore italiano ed apparsa immediatamente innamorata di Napoli città e Napoli popolo. Proprio per questo, la giovane è vista di buon occhio da tutti i tifosi partenopei, che spesso hanno potuto godere di apprezzamenti via social da parte della ragazza sul golfo o sull’immancabile caffè mattutino. Scopriamo però insieme qualche piccola curiosità in più sulla giovane Elisa.

Elisa Graziani, la biografia

Elisa Graziani nasce a Bologna il 22 aprile 2002, sotto il segno zodiacale del toro. Determinata e decisa, la giovane ragazza non ha mai nascosto questa sua aura d’intraprendenza, conseguendo quest’anno la certificazione di Social Media Manager dopo aver frequentato e concluso un master. Molto attiva sui social quindi, Elisa su Instagram è seguita attualmente da 25mila follower, tra cui molti tifosi del Napoli che spesso cercano di utilizzarla da tramite per i loro messaggi rivolti a Raspadori.

Tra le passioni di Elisa Graziani troviamo inoltre moda e cucina, spesso mostrata appunto tramite post e storie sulla piattaforma social sopracitata. Non è quindi difficile capire da cosa nasca l’amore provato dalla Graziani nei confronti di piatti tipici napoletani come la classica pizza.

Elisa e Raspadori, cosa sappiamo sulla loro relazione

Da ciò che si narra, il primo incontro fra Giacomo ed Elisa è avvenuto in spiaggia circa 5 anni fa, nel corso di una partita a beach volley tra amici. Proprio in quella occasione vi fu il colpo di fulmine che ancora oggi lega i due innamorati, con Raspadori, ai tempi in forza al Sassuolo, sin da subito attratto dal fare allegro della Graziani.

Un amore ed una love story che ha saputo poi trascinare appassionatamente anche la ragazza, che ha quindi deciso di imprimere per sempre sulla propria pelle la relazione con Giacomo. Sono infatti ben due i tatuaggi che Elisa avrebbe dedicato all’attuale calciatore del Napoli. Piccola ed ultima curiosità in merito alla giovane: sapevate che fu proprio l’approvazione da parte della Graziani, innamorata della città, a convincere Raspadori ad accettare la proposta degli azzurri?