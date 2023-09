Dal Napoli alla Juventus: Giuntoli tenta il colpaccio

Cristiano Giuntoli tenta di beffare la sua ex squadra: il DS della Juventus vuole portare il titolare del Napoli alla Juventus.

La Juventus si ritrova a confrontarsi con l’ennesima grana extracalcistica, quella relativa alla positività di Paul Pogba. Il francese, ritornato in bianconero l’estate scorsa dopo la parentesi al Manchester United, venendo presentato come il grande colpo in grado di far svoltare la zona mediana dei piemontesi.

I ricordi lasciavano certamente ben sperare, l’ex campione del mondo aveva scritto pagine importanti a Torino, militando nel club degli Agnelli sotto la gestione Conte-Allegri dal 2012 al 2016. Annate importanti, che gli avevano fatto totalizzare in Serie A 124 presenze condite da 28 goal, oltre alla vittoria di 4 scudetti consecutivi da protagonista assoluto.

Nonostante ciò, il Pogba-bis si è però rivelato un buco nell’acqua totale, con il francese mai in grado di imporsi a causa di una miriade di infortuni. Infortuni e un atteggiamento non propriamente apprezzato, con Pogba che soprattutto all’inizio di questo nuovo percorso puntò i piedi per scegliere il proprio percorso riabilitativo in funzione del mondiale, scatenando le ire di una parte della tifoseria bianconera.

Proprio con l’avvento della nuova stagione, il classe ’93 pareva vicino a trovare la luce infondo al tunnel, come dichiarato in prima persona due settimane fa.

Giuntoli vuole Zielinski

Nonostante ciò, come un fulmine a ciel sereno, la positività all’antidoping di Pogba ha totalmente stravolto i piani della Juventus, che ad oggi si trova a confrontarsi con una grana non di poco conto.

Secondo le indiscrezioni rilasciate dagli organi di stampa, la società bianconere starebbe valutando varie strade, tra cui quella della risoluzione, per poi virare già da gennaio su un nuovo calciatore. Nuovo calciatore, che potrebbe a sorpresa provenire proprio dal Napoli, almeno stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

La rosea, ha riportato una clamorosa indiscrezione riguardante Piotr Zielinski, che sarebbe diventato un obiettivo concreto per il team di Allegri e nello specifico del direttore spotivo Giuntoli, che conosce molto bene il classe ’94, acquistato nel 2016 dall’Empoli nel corso della sua gestione al Napoli.

Ad oggi, però, questa resta nient’altro che un’indiscrezione, vista e considerata la volontà del polacco che ha più volte manifestato, anche con fatti concreti, il proprio legame con Napoli. Emblematico il rifiuto all’Al-Ahli questa estate, nonostante la ricca offerta del fondo arabo e la consapevolezza di non poter rinnovare alle cifre attuali con il club di De Laurentiis.

Il prolungamento che sembrava prossimo, però, ad oggi non è ancora arrivato, motivo per cui la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi, probabilmente, nelle prossime settimane, dove avremo in tal senso un quadro più completo.