Costacurta dà la colpa a De Laurentiis: il motivo

Nelle prime uscite stagionali del Napoli sono stati molteplici i problemi evidenziati in campo. L’ex calciatore ed opinionista Alessandro Costacurta ha affibbiato ad Aurelio De Laurentiis una colpa in particolare.

Il percorso al Napoli di Rudi Garcia non è iniziato nel migliore dei modi. Gli azzurri hanno collezionato appena 7 punti nelle prime quattro giornate, facendo scattare diversi campanelli d’allarme.

Costacurta ha analizzato un aspetto in particolare che ha determinato i pessimi risultati del Napoli in questo avvio.

Costacurta attacca Aurelio De Laurentiis per la mancata sostituzione di Kim

La difesa finora è stato il punto debole degli azzurri, complice anche l’addio di Kim e la mancanza di un sostituto adeguato. Difatti i campioni d’Italia hanno concesso svariate palle gol in queste prime quattro partite stagionali, subendo già cinque reti. Costacurta ha voluto evidenziare proprio questo aspetto nella sua intervista a Il Mattino.

L’ex difensore rossonero ha analizzato proprio la fase difensiva degli azzurri, viste le tante difficoltà mostrate. Costacurta ha spiegato come la perdita di Kim e la mancanza di un sostituto adeguato sia la causa della tanta fatica in zona difensiva: “È andato via il miglior difensore centrale del mondo in questo momento e non c’è ancora un ricambio. Forse credono di avere già pronti gli altri tre, ma è chiaro che l’attesa per Natan cresce con il passare dei giorni. Anche perché le crepe del Napoli sono tutte là in difesa, una cosa che mi pare evidente”.

Analisi oculata di Costacurta, che essendo stato un difensore solido nel Milan degli anni d’oro, ha subito colto come il problema sia nel reparto difensivo. Queste sue parole sono sembrate anche una critica velata a De Laurentiis per il mancato acquisto di un difensore che abbia potuto sostituire Kim fin da subito.