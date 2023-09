Braga-Napoli, polverizzati i biglietti per i tifosi azzurri: il dato

Sale l’attesa per l’esordio in Champions League del Napoli. Gli azzurri disputeranno contro il Braga il loro match, e saranno seguiti in Portogallo da diversi tifosi.

Nonostante l’avvio stagionale non sia stato quello sperato dopo la conquista dello scudetto, l’apporto dei tifosi azzurri non manca mai. Soprattutto in questo momento di difficoltà per il Napoli la tifoseria deve essere vicina e sostenere la squadra.

Per l’esordio in Champions League contro il Braga sono attesi in Portogallo molti tifosi azzurri, pronti a sostenere ed incitare gli azzurri.

Molti tifosi azzurri seguiranno il Napoli nella trasferta col Braga

Il sogno del Napoli dopo la passata stagione si chiama Champions League. Ma visto l’avvio stagionale meglio volare bassi e pensare partita dopo partita. Gli uomini guidati da Rudi Garcia proveranno a lasciarsi alle spalle le delusioni del campionato cercando di partire al meglio in Champions League.

Mercoledì sera difatti ci sarà l’esordio degli azzurri nella massima competizione europea, ed avverrà in Portogallo contro il Braga. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sono attesi oltre 800 tifosi de Napoli in Portogallo per sostenere la squadra all’Estadio Municipal. La tifoseria proverà a farsi sentire e a trascinare la squadra al successo nell’esordio stagionale in Champions League.