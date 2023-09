Ora a Braga ci credono: che messaggio di sfida al Napoli!

Da Braga viene lanciato un messaggio di sfida al Napoli, in vista del primo match della fase a gironi di Champions League

L’amaro pareggio di Marassi ha fatto luce sulle problematiche del Napoli di Garcia. Poca correlazione tra i reparti, disattenti in difesa e inconcludenti in attacco. Pochissime, quasi nessuna, occasioni da gol pericolose, mai in condizione di far segnare Victor Osimhen.

Note positive della serata: i cambi dalla panchina. In particolare Politano, Raspadori e Cajuste. I primi due hanno riagguantato il pareggio con due bellissimi gol, lo svedese ha portato intensità e forza fisica in campo, preziosissimi nelle ultime battute di partita e fondamentali per acciuffare il pareggio.

Ora Garcia avrà il complicato compito di riconquistare la fiducia dei tifosi, ma in generale di tutto l’ambiente Napoli. Sarà complicato continuare sugli standard della scorsa stagione, ma l’allenatore francese ha l’obbligo di provarci, consapevole di avere un organico (in gran parte) campione d’Italia, sotto ogni aspetto.

La prima occasione per ripartire sarà la prossima sfida di Champions League, la prima della stagione, contro il Braga. La sfida andrà in scena mercoledì alle 21:00, nella suggestiva cornice dell’Estádio Municipal de Braga. Un impianto molto particolare, unico nel suo genere, contornato dalle mura dell’ex cava di Monte do Castro.

Sfida lanciata al Napoli: messaggio dal titolarissimo del Braga

Il club portoghese non ha cominciato al meglio la stagione in campionato. Nelle prime cinque gare stagionali il club ha ottenuto solo due vittorie e tre sconfitte. L’ultima, in particolare, ha fatto preoccupare i tifosi. Infatti, i prossimi avversari del Napoli sono stati sconfitti dalla Farense, neopromossa in Liga Portugal, 3-1. Il Braga, passato in svantaggio 2-0 nel primo tempo, ha provato a rimontare all’inizio del secondo tempo, ma appena due minuti dopo il gol del 2-1 la Farense ha allungato nuovamente.

Sul banco degli imputati dai tifosi anche il portiere Matheus, protagonista di alcuni errori evidenti. Intervistato ai microfoni dei giornalisti, durante il post partita, si è giustificato tirando in ballo la prossima sfida di Champions contro il Napoli: “Oggi non è andato niente bene, mi assumo le mie responsabilità. Ora bisogna lavorare duro in modo da tornare più forti nella prossima partita (quella contro il Napoli, ndr). Insieme risolveremo la situazione”.

Un auspicio quello del portiere per un match che, inevitabilmente, data la presenza del Real Madrid, seppur sia solo la prima partita, assume un’importanza fondamentale per Napoli e Braga: conquistare i tre punti all’Estádio Municipal de Braga può dare spinta in più per il prosieguo del girone.