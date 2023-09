Napoli subito in campo dopo il Genoa, due giocatori lavorano a parte

Gli azzurri sono tornati subito in campo dopo la partita di ieri sera a Genova, si prepara già il match di Champions contro il Braga di mercoledì.

Ritornati a casa dopo la brutta prestazione di ieri sera contro il Genoa, il Napoli hanno ripreso gli allenamenti nella mattinata di oggi. I partenopei sfideranno mercoledì i portoghesi del Braga nell’esordio in Champions League, con la voglia di rifarsi dopo i due passi falsi in campionato consecutivi, la sconfitta con a Lazio e il pareggio in extremis di ieri sera contro il Genoa.

Allenamento mattutino del Napoli: Gollini e Demme svolgono lavoro differenziato

I giocatori che hanno giocato dall’inizio la partita di campionato, hanno svolto solo lavoro di scarico oggi mentre per tutti gli altri si è svolta una prima fase di attivazione e poi lavoro sul possesso palla. Per quanto riguarda il portiere Gollini e il centrocampista italo-tedesco Demme, c’è stato lavoro differenziato sul campo.

Il Napoli adesso è chiamato a rifarsi, dopo il passo falso contro il grifone. Bisogna iniziare col piede giusto anche il cammino in Champions, per non complicare sin da subito la qualificazione agli ottavi.

Col Braga servirà massima concentrazione ed il miglior Napoli, con la speranza che sia l’inizio della risalita azzurra.