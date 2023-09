L’ex azzurro sentenzia: lo ha detto sulla gestione del Napoli

L’ex dirigente del Napoli, si esprime sul presidente De Laurentiis: le parole per la società azzurra e la sua gestione negli ultimi anni.

La passata stagione ha regalato una gioia immensa a tutti i tifosi napoletani sparsi per il mondo, con la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Gli azzurri hanno dominato per ampi tratti il campionato, senza mai metterlo in discussione, come testimoniano le cinque giornate d’anticipo per la vittoria e i 16 punti sulla seconda.

Lo Scudetto è figlio di un progetto lungo, partito ormai 19 anni fa, quando il presidente De Laurentiis ha ripreso dalle ceneri il Napoli relegato nella vecchia Serie C2. Una gestione pluriennale quella da parte del patron azzurro, sulla quale è intervenuto anche uno dei più iconici dirigenti azzurri del passato.

Fassone elogia De Laurentiis, le parole sullo Scudetto.

Intervenuto a Radio TV Serie A, l’ex dirigente di Napoli e Milan, Marco Fassone, ha parlato del presidente del Napoli e dello Scudetto vinto la scorsa stagione. “De Laurentiis è stato bravo a non fare il passo più lungo della gamba. Sono stato a Napoli quando abbiamo vinto la Coppa Italia e siamo tornati in Champions, quindi so come lavora“, ha dichiarato il dirigente. Fassone elogia De Laurentiis. LAPRESSE – spazionapoli.it

Fassone, ha poi concluso elogiando le tempistiche e i modi in cui è avvenuta questa vittoria: