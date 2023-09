Ha voluto lasciare il Napoli, oggi trova squadra da svincolato

Il calciomercato non si ferma mai. Da svincolato, dopo una breve parentesi al Napoli di 6 mesi, trova squadra all’estero.

Mentre il Napoli ricuce le ferite post pareggio con il Genoa, con un punto nelle ultime due partite, il calciomercato degli svincolati non si ferma. L’ex giocatore azzurro, Salvatore Sirigu, passato per la terra partenopea solo per i primi 6 mesi della scorsa stagione, si é svincolato dal suo attuale club che é la Fiorentina per approdare in Francia, vivendo questa nuova esperienza in Ligue 1.

Sirigu riparte dal Nizza, l’ex Napoli lascia la Serie A

Il portiere ex Napoli, che ha vestito la maglia azzurra da agosto 2022 a gennaio 2023, per passare poi, con un scambio, alla Fiorentina, ha rescisso il suo contratto con la viola.

Come riportato su X (ec Twitter, ndr) dal giornalista Fabrizio Romano, Salvatore Sirigu, è pronto a firmare un contratto fino al giugno 2024 con i francesi del Nizza.

Per il portiere trentaseienne, è un ritorno in terra francese, visti i cinque anni al PSG a cavallo tra il 2011 e il 2016. Sirigu, campione d’Europa nel 2021 con l’Italia, tenta di ricucire un po’ di spazio sul campo da gioco col Nizza, arrivato ormai quasi alla fine della sua gloriosa carriera.