Genoa-Napoli, come i tifosi hanno reagito al pareggio: è successo dopo il fischio finale

I tifosi del Napoli presenti a Genova ci hanno tenuto a dire la propria sul pareggio del Napoli: il coro a fine partita

Come di consueto, i tifosi del Napoli non fanno mai mancare il loro supporto alla squadra, che sia fra le mura dello stadio Diego Armando Maradona o nei settori dedicati di qualsiasi impianto nel globo. Anche a Genova infatti, il settore ospiti era pieno, ospitando migliaia di supporter azzurri disposti a cantare per la squadra e per la maglia nonostante la scarna prestazione ed il pareggio amaro.

C’è inoltre da dire che si trattava di una sfida particolare, un grande classico. L’atmosfera di Marassi è unica, senza dubbi uno degli stadi più suggestivi del nostro campionato. Le due tifoserie sono state gemellate per quarant’anni, poi il lungo sodalizio si è sciolto nel 2019. Tuttavia, sugli spalti lo spettacolo è stato notevole, da ambo i lati.

Il Napoli pareggia, la reazione del settore ospiti di Marassi

Più caldo che mai lo spicchio dello stadio Marassi riservato ai supporter azzurri. Tra bandiere, striscioni e maglie azzurre infatti, i tanti tifosi del Napoli giunti a Genova hanno infatti continuato a cantare ben oltre il 90° minuto, come si evince da alcuni video postati sui social da alcuni tifosi rossoblù. Il pareggio non ha infatti fermato i partenopei, forse anche spinti dall’assenza forzata che toccherà scontare domenica prossima al Dall’Ara quando la trasferta sarà vietata ai residenti in Campania.

Fra cori a sostegno della squadra e di ammirazione verso il mondo Ultras, un particolare appello dei tifosi azzurri ha colpito non poco l’opinione pubblica nonché quella della stampa. Come riportato anche dall’edizione odierna di Tuttosport infatti, gli oltre duemila presenti nel settore ospiti non hanno apprezzato di gran lunga l’inaspettato (ma non troppo) pareggio, non tanto per il risultato in sé, ma piuttosto per l’atteggiamento della squadra.

Infatti, alla fine del match, i supporters azzurri hanno invitato la squadra a tirare fuori gli attributi, con un coro dal linguaggio piuttosto eloquente. Il messaggio è chiaro: i tifosi voglio un atteggiamento diverso da quello mostrato nelle prime quattro uscite stagionale, dove giocatori cardine della squadra, come Lobotka ed Anguissa, sono apparsi sottotono, portando a lungo andare nel baratro anche Osimhen e Kvaratskhelia. A Garcia l’arduo compito di cambiare le cose all’ombra del Vesuvio, dove una piccola parte di Napoli ha già cominciato a voltare le spalle al tecnico francese.