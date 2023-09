“Deve accadere in certi ambienti”, Garcia sotto accusa: cosa hanno detto a DAZN

L’ex Napoli senza freni su Garcia, ai microfoni di Dazn ha criticato duramente il tecnico francese: cosa bisogna assolutamente cambiare.

Gli strascichi lasciati dalla partita del Napoli contro il Genoa sono tanti. Gli azzurri hanno stupito in tanti per il loro modo di giocare, completamente diverso da quello che ci ha abituati la scorsa stagione. In campo si è visto un Napoli spento, con poca convinzione e con poche idee, per di più non lineari. Tante così le critiche piovute sui partenopei e in particolare sul tecnico, Rudi Garcia.

Giaccherini contro Garcia dopo il pareggio tra Genoa e Napoli

L’ex esterno – tra le altre – del Napoli, Emanuele Giaccherini, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita pareggiata con i grifoni. Ecco quanto evienziato:

Garcia deve essere bravo a preparare il Napoli a certi ambienti. Genova la conosci, sai l’ambiente, bisognava prepararla meglio la partita e la squadra.

Giaccherini, ha poi concluso:

L’anno scorso il Napoli è stata la sorpresa, ora è la certezza, ovunque vai ti aspettano, sei la squadra da battere.

Il Napoli quindi deve prepararsi al fatto che tutti gli avversari si predisporranno in maniera difensiva, anche per il timore e il rispetto che si deve ai campioni d’Italia. Dunque cambiare atteggiamento in determinati contesti e contro alcune squadre sarà fondamentale se si vorrà cambiare il trend.