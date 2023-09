“Così non sto bene”: Massimo Ranieri preoccupa i fan in diretta, cosa è successo

“Mi manca avere un’anima al mio fianco”: tutti i napoletani sono preoccupati dopo le parole rilasciate dal proprio idolo in diretta televisiva su Canale 5.

Uno dei personaggi più amati della televisione e, in particolare modo, dai napoletani è senza dubbio Massimo Ranieri. Artista a tutto tondo, negli anni è divenuto un vero e proprio totem per il mondo dello spettacolo, riscuotendo successo in tutta Italia e non solo. Per capire la grandezza e la versatilità di un artista del suo calibro basta pensare che in queste settimane ha fatto il suo ritorno nel piccolo schermo, con la fiction “La voce che hai dentro”: giovedì la prima puntata della storia ideata dallo stesso Massimo Ranieri e in onda su Canale 5 (quattro le puntate in totali).

L’artista ne ha parlato nel corso della sua intervista a Verissimo, programma condotta da Silvia Toffanin, durante la quale ha avuto modo anche di mostrare a tutti i suoi appassionati un lato intimo e privato. “Questa fiction mi piace proprio tanto”, ha detto Ranieri nel corso del suo intervento al programma di Canale 5, nel quale ha avuto modo di ricordare Toto Cotugno, artista amatissimo dal pubblico scomparso appena qualche settimana fa.

Massimo Ranieri si confessa a Verissimo: sentite qui

Un Massimo Ranieri a tutto tondo quello che si è confessato in occasione dell’intervista a Verissimo: un fatto che ha commosso tutti i suoi fan, che finalmente possono apprezzare un lato poco conosciuto dell’artista napoletano.

Durante il suo intervento, Ranieri ha fatto spesso riferimento ai sacrifici intrapresi per arrivare a quel successo tanto agognato, che lo hanno portato fin da piccolo lontano dalla sua Napoli per trasferirsi (nemmeno maggiorenne, ndr) a Roma. “Sono stato in un certo senso strappato ai miei genitori, ai miei fratelli, sorelle. Non è bello ritrovarsi da soli in una stanza, a Roma, a soli 17 anni“, ha ammesso l’artista.

Lo showman si è poi soffermato sullo scotto che ha dovuto pagare per mantenersi a una certa popolarità: “Ho pagato il mio successo in affetti, in amori, però fa parte del gioco e di chi è amato dal pubblico”, ha detto Ranieri con tanto di commozione. “Soli non si sta bene, diciamocelo chiaramente. È come se mi mancasse avere un’anima accanto”, ha poi continuato, rimarcando come servisse “una persona che dia un consiglio, una carezza e che ti accolga quando rientri a casa”. Parole che hanno toccato la sensibilità dei suoi numerosissimi fan, che intanto hanno la possibilità di rivedere il suo ritorno in tv con la fiction in onda il giovedì.