Conosce bene Garcia: l’avvertimento ai tifosi è imperdibile

Una vecchia conoscenza di Rudi Garcia in Francia ha rilasciato un’intervista, parlando del tecnico azzurro (e non solo), inviando un avvertimento a tutti i tifosi del Napoli.

Rudi Garcia è arrivato a Napoli con un carico di aspettative elevato, considerando che l’eredità di Luciano Spalletti (oggi Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ndr) è un vero e proprio macigno che grava sulle sue spalle. I tifosi azzurri si aspettano da lui grande cose e sperano in un rendimento analogo rispetto a quello della scorsa stagione, in cui il Napoli ha dominato in lungo e in largo la Serie A, impressionando anche in Champions League con una qualificazione storica ai quarti di finale.

Ed è così che buona parte della piazza ha accolto con scetticismo l’arrivo dell’ex Roma in azzurro, pur sostenendolo dal primo momento. Perplessità che in molti ancora condividono, evidentemente con la stagione scorsa che è ancora nel cuore di tutti i tifosi e, per questo, difficile da dimenticare. Tuttavia, c’è chi conosce bene l’attuale tecnico della squadra Campione d’Italia e che lancia un messaggio alla piazza partenopea all’alba di una stagione che si preannuncia ricca di impegni per la compagine napoletana.

Doumont parla di Garcia: che messaggio ai tifosi del Napoli

Molti tifosi del Napoli nutrono ancora qualche dubbio su Rudi Garcia, sperando in un nome più altisonante al posto del partente Luciano Spalletti.

A parlarne è l’ex portiere del Lille campione di Francia nel 2011, quando l’allenatore era proprio il tecnico ex Roma, Stephane Doumont. Quest’ultimo ha parlato di lui come un allenatore estremamente intelligente e che tiene la tenuta dello spogliatoio, puntando anche sui rapporti umani tra i componenti dello stesso. “Chi giocava meno con noi non si lamentava”, ha rivelato Doumont nel corso della sua intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. “Lui ha cercato di creare un gruppo e dare importanza a tutti i singoli”, sottolineando come questo aspetto sia stato fondamentale per la vittoria del titolo e della Coppa di Francia.

L’ex calciatore, allora allenatore del Guingamp (Ligue 2) dal 2021, si è detto convinto che Rudi Garcia vincerà altri trofei, mandando un segnale di incoraggiamento a tutti i tifosi azzurri che sono ancora scettici circa la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis di puntare sull’allenatore francese. “A parer mio, Rudi Garcia ha tutte le carte in regola per fare bene anche a Napoli“, ha aggiunto Doumont a tal riguardo. La speranza dei supporters azzurri, ovviamente, è quella che ciò possa trovare validi riscontri anche in termini di risultati.