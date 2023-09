UFFICIALE – I convocati del Genoa, un rossoblù non recupera

Tra poche ore il Napoli tornerà in campo dando il via al tour de force che lo vedrà impegnato in 7 gare in 22 giorni.

Riprende il cammino del Napoli, il team di Rudi Garcia ripartirà dal Ferraris di Genova, pronto a sfidare il Genoa dell’ex campione del mondo Alberto Gilardino.

I rossobù, k.o nelle prime due uscite stagionali casalinghe, ma autori della vittoria di prestigio ai danni della Lazio, hanno ancora voglia di stupire, provando a portare a casa un’altro scalpo importante.

I convocati di Gilardino

La società ligure, attraverso i proprio canali ufficiali, ha diramato la lista dei convocati ufficiali per l’appuntamento di questa sera.

Quasi la totalità della rosa disposizione per Gilardino, che però non è riuscito a recuperare uno dei neo acquisti estivi, l’ex Milan Junior Messias.

Di seguito, l’elenco completo:

Leali, Martinez, Sommariva, Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Badelj, Frendrup, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Strootman, Thorsby, Ekuban, Gudmundsson, Retegui, Puscas.