Nuovo ruolo per Elmas ma non c’è spazio al Napoli: l’annuncio

Elmas, possibile scenario svelato dall’ex Napoli: si valuta una posizione in campo nuova, ma c’è da valutare lo spazio disponibile



Il jolly macedone è stato grande protagonista nella sfida valida per la qualificazione a EURO 2024 contro l’Italia dell’ex allenatore Luciano Spalletti, si è rivelato una vera e propria spina nel fianco della difesa azzurra. Oltre questo, ha siglato anche il gol che ha portato la sua Nazionale in vantaggio contro Malta, nella vittoria per 2-0, che ha portato la Macedonia del Nord a quota 7 punti nel girone di qualificazione. Dunque, si tratta di un momento d’oro per l’azzurro, che spera di proseguire anche con la maglia del Napoli.

Dopo un inizio di campionato opaco, nel quale è stato considerato poco da Garcia (solo 23 minuti totali, da subentrato, nelle prima tre di campionato), contro il Genoa si sta facendo largo l’ipotesi di una maglia da titolare per Elmas. Il macedone, al momento, è in vantaggio su Raspadori e Lindstrom per sostituire Politano, infortunato in Nazionale. Evidentemente Garcia è rimasto colpito dalle buone prestazioni in Nazionale e ha deciso di premiarlo. C’è però da sottolineare che Elmas con la Macedonia del Nord ha giocato da seconda punta. Un ruolo insolito, che con ogni probabilità sarebbe impossibile da replicare a Napoli, vista la folta concorrenza e il modulo utilizzato da Garcia (433). Dell’argomento in questione ne ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Goran Pandev.

Pandev spiega in quale ruolo Elmas può performare al meglio

“Da seconda punta in Nazionale ha fatto benissimo, Lo vedo molto bene come seconda punta”– così si è espresso Pandev quando gli è stato chiesto quale fosse il ruolo perfetto per Elmas. Poco replicabile se consideriamo che il Napoli gioca 433, dove non c’è una seconda punta di ruolo. Basti pensare all’esempio di Raspadori, seconda punta di natura, che fa tanta fatica a trovare una collocazione precisa nel tridente d’attacco azzurro.

Tuttavia Elmas conserva la sua natura di dodicesimo uomo e jolly, preziosissimo per il Napoli. “Lui può fare tutto, avere un giocatore così è importantissimo per una rosa, lo conosco da piccolo e sapevo che sarebbe diventato un grande giocatore. Può giocare anche mezzala, è un ragazzo umile, è già un leader” – la conferma dell’ex Napoli Goran Pandev.

Tuttavia l’ex Fenerbahce, seppur utilissimo a partita in corso e nei momenti di difficoltà, fatica ancora a trovare un posto da titolare fisso. Sulla questione Pandev non usa mezzi termini: “Credevo che quest’anno a Napoli giocasse titolare. Ma giocherà ed anche tanto. Siamo appena alla terza giornata, le partite da affrontare sono tante tra campionato e Coppe. Ci sarà spazio per tutti” – concludendo così il suo pensiero su Elmas.