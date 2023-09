Genoa in difficoltà, Gilardino corre ai ripari: fuori un top

Novità di formazione per il Genoa: Gilardino sceglie di lasciare fuori un top, sarà l’arma i ìn più dalla panchina

Questa sera andrà in scena Genoa-Napoli, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Un classico del calcio italiano, caratterizzato da un quarantennale gemellaggio (ora interrotto), che ritorna dopo un anno di assenza. A Marassi, lo stadio più “inglese” d’Italia, l’atmosfera sarà caldissima. Il tifo dei tifosi genoani potrà essere un fattore determinante per i padroni di casa. Tuttavia, non mancherà l’apporto dei tifosi del Napoli, accorsi in gran numero nel capoluogo ligure.

Nelle prime tre sfide Gilardino ha optato per un camaleontico 4231, ma ciò non ha portato i risultati sperati (solo una vittoria all’Olimpico contro la Lazio). Quindi, sta studiando una novità di formazione contro il Napoli.

La mossa di Gilardino per ovviare ai problemi in fase offensiva: come giocherà contro il Napoli

Infatti secondo il quotidiano genovese Il Secolo XIX, Gilardino questa sera potrebbe passare ad un insolito 442, per offrire maggiore copertura sulle fasce.

Sugli esterni dovrebbero agire Frendrup e Sabelli, mentre i terzini, decisamente poco offensivi, saranno Vasquez e De Winter. La coppia d’attacco sarà Gudmunsson e Retegui. Sorprende quindi l’esclusione di Malinovskyi dall’undici titolare.