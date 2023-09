Chi è Giuseppe Pompilio: dirigente tra gli artefici dello Scudetto

Tra le tante figure decisive per la vittoria dello Scudetto per il Napoli lo scorso anno, c’è sicuramente il dirigente Giuseppe Pompilio. Tutto quello che c’è da scoprire sull’ex braccio destro di Cristiano Giuntoli.

La soddisfazione è ancora tanta anche a distanza di mesi, soprattutto se in ogni occasione i tifosi hanno modo di veder scendere in campo il Napoli con il Tricolore sul petto. Un’emozione che difficilmente la piazza dimenticherà e a cui i supporters partenopei dovranno dire sicuramente grazie a diverse figure.

Tra di esse, non può mancare Giuseppe Pompilio, rimasto in azzurro anche in questa stagione nonostante il ribaltone tra allenatore (da Luciano Spalletti a Rudi Garcia, ndr) e direttore sportivo (da Cristiano Giuntoli a Mauro Meluso, ndr). L’ex braccio destro dell’attuale Football Director della Juventus è ancora tra le figure più influenti all’interno della società e per capire qual è l’importanza del suo ruolo, basti pensare che è stato il presidente Aurelio De Laurentiis in persona a trattenerlo all’ombra del Vesuvio. Giuntoli, infatti, lo voleva con sé alla Vecchia Signora, ma alla fine Pompilio è rimasto a Napoli per rispettare il suo contratto. Insomma, non resta altro che scoprire, nel dettaglio, chi è Giuseppe Pompilio e tutte le curiosità a lui legate.

Pompilio: tutto quello che c’è da sapere sul dirigente azzurro

Giuseppe Pompilio, definito come vice del direttore sportivo, è tra i dirigenti più apprezzati dallo stesso presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

49 anni, nativo di Cosenza, Pompilio è tra le figure più importanti anche per lo scouting azzurro, considerando che molto a riguardo passa anche dalle sue mani. In Calabria dà i suoi primi calci al pallone, dove si iscrive alla scuola calcio. All’età di 18 anni, si sposta con la sua famiglia a Urbino, dove si laurea in diritto e continua a coltivare la sua passione per il mondo del pallone.

Nel 2007 inizia il suo percorso con l’Alma Juventus Fano, con cui raggiunge il ritorno tra i Professionisti. Pompilio, però, decise di farsi da parte e lasciare la società per i problemi economici della stessa, per poi fare ritorno nel 2011, non appena ha ottenuto la qualifica da direttore sportivo. La prossima tappa è a Carpi, dove raggiunge la storica e miracolosa promozione in Serie A al fianco di Cristiano Giuntoli: un lavoro che varrà per lui e per lo stesso dirigente oggi alla Juve la chiamata da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (nel 2015, ndr).