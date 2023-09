Pronto per diventare il nuovo tecnico del Napoli post Spalletti, ha appena accettato l’offerta della sua nazionale, allenerà fino al prossimo Mondiale in America, Canada e Messico.

Dopo la conquista dello scudetto della passata stagione, è iniziato il toto allenatore per i partenopei. Essendo consapevoli già da tempo dell’addio di mister Spalletti, hanno cercato per molto tempo il profilo adatto per sostituire l’allenatore di Certaldo.

Tanti sono stati i nomi fatti da metà maggio, si è parlato di una lista di 40 nomi posseduta dal presidente De Laurentiis, dove vi era il nome prescelto per allenare il Napoli. Ovviamente, la scelta è poi ricaduta come tutti sappiamo sul francese Rudi Garcia. Per un breve periodo, però, insieme all’ex tecnico del Lille, c’è stato anche il tedesco ex Bayer Monaco, Julian Nagelsmann.

Negelsmann pronto a firmare per la Germania, sarà il nuovo CT

Come riportato su X dall’esperto dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, Julian Nagelsmann ora è pronto a essere il nuovo allenatore della nazionale tedesca. Pronto per lui un contratto di tre anni, fino al 2026, anno in cui si giocherà il primo mondiale diviso su tre stati, visto che toccherà gli Stati Uniti, il Canada e il Messico.

Il giovane allenatore tedesco, 36 anni appena, è pronto già alla seconda importante sfida della sua carriera. Dopo i grandi risultati raggiunti con l’Hoffenheim, passa al Lipsia, riuscendo a far approdare la squadra tedesca alle semifinali di Champions League. Sono questi importanti risultati che gli permetteranno di ottenere la panchina del Bayer Monaco nel 2021. In baviera però non emula i risultati ottenuti con Lipsia, sia di gioco che di squadra, quindi, dopo 18 mesi viene sollevato dall’incarico, venendo sostituito da Thomas Tuchel.

Verso la fine di maggio scorso, l’allenatore tedesco, era tra i principali possibili nomi pronti a sedersi sulla panchina azzurra, insieme appunto a Rudi Garcia, Galtier e Luis Enrique. L’ultimo, lo spagnolo, è andato a Parigi prendendo il posto proprio del penultimo, che invece è andato ad allenare in Qatar.

Per Nagelsmann, si tratta di una vera e propria sfida, provare a rialzare il morale di una squadra ormai completamente a terra. La Germania, viene da due eliminazioni ai gironi degli ultimi due mondiali e come se non bastasse, anche da una brutta figura all’Europeo del 2021. Di talento la formazione teutonica ne ha e tanta, ma negli ultimi anni non è mai esploso. Riuscirà il tecnico tedesco a dare un’identità alla sua nazionale come fece per il Lipsia?