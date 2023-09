Debora Romano, chi è la fidanzata di Meret: FOTO e CURIOSITÀ

Debora Romano è la bellissima fidanzata dell’estremo difensore del Napoli, Alex Meret.

La ragazza classe 1992 si è espressa diverse volte in difesa del proprio fidanzato, soprattutto nei momenti più complicati della sua carriera calcistica. Una donna che ha saputo in più riprese supportare il marito nel suo lavoro.

La biografia di Debora Romano

Debora Romano, 30 anni, friulana di Basiliano, in provincia di Udine, terra natale anche di Meret, di professione fa la modella, ed è la compagna storica dell’ex portiere della Spal. Finalista a Miss Italia 2015, Debora è particolarmente attiva sui social. Sul proprio profilo Instagram pubblica molti scatti relativi al proprio lavoro, ma anche alla vita quotidiana insieme a Meret.

Lo sfogo di Debora

In seguito al rinnovo di contratto di Meret, Debora ha espresso tutto il suo disprezzo e rabbia per gli insulti e minacce rivolte alla sua famiglia da alcuni pseudo tifosi, durante la campagna estiva successiva ad una stagione travagliata.

La ragazza si è dunque sfogata con un post su Instagram: “Molte persone hanno avuto il coraggio di descriverti non conoscendoti, hanno avuto il coraggio di augurare le peggiori cose a te, a me, a nostro figlio e ora chiedono scusa – è l’inizio del post di Debora Romano.

Debora si era già schierata in difesa del portiere italiano in seguito alla vittoria della Coppa Italia nel 2020, affermando tutto il suo amore per Alex, insieme alla sua fiducia e orgoglio nelle capacità del ragazzo.

La nascita di Daniel

Attraverso un post su Instagram, Debora ha svelato ai propri follower la nascita del piccolo Daniel, nell’agosto del 2022, con una foto dei due coniugi abbracciati, in cui Meret tiene in mano le scarpine azzurre del nascituro e Debora tiene la fotografia dell’ecografia.

Meret è dunque riuscito a ritrovare la giusta carica per affrontare al meglio la nuova stagione, anche grazie alla serenità familiare e al volto gioioso del primogenito.

Il lavoro di Debora

Le informazioni sulla vita privata e professionale di Debora non sono molte, la ragazza è infatti piuttosto riservata. Attraverso il suo profilo Instagram, che vanta quasi 17.000 follower e 1000 post, la ragazza ha trovato il modo di esprimere i propri interessi e scopi lavorativi, come modella professionista.