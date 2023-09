Rientra tardi dalla Nazionale: l’azzurro verso la panchina con il Genoa

Rientrato soltanto nelle ultime ore dopo l’impegno con la sua Nazionale, il giocatore potrebbe non essere scelto tra i titolari.

Terminata la sosta per le Nazionali, adesso il campionato inizierà ad entrare effettivamente nel vivo. Per il Napoli è previsto un tour de force con sette partite in un mese, praticamente si giocherà ogni tre giorni. Per Rudi Garcia la chiave del turnover diventerà quasi indispensabile al fine di gestire le energie di tutti i suoi calciatori. Sabato sera si parte subito con la sfida di Marassi al Genoa di Alberto Gilardino e poi sarà la volta dell’esordio stagionale in Champions League. L’allenatore francese dovrà approfittare delle rotazioni per poter controllare al meglio le partite.

La sosta per gli impegni dei vari giocatori con le proprie Nazionali, porta sempre qualcuno acciaccato. Stavolta è toccato a Politano che sarà costretto a stare fermo ai box per qualche giorno. L’obiettivo del Napoli è quello di fare incetta di vittorie sia in campionato che in Champions. Ci sarà in ogni caso bisogno dei tre punti dopo la sciagurata sfida del Maradona persa con la Lazio quindici giorni fa. Garcia ha iniziato ad accogliere i giocatori rientranti e a preparare la sfida al Genoa.

Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per Garcia

In vista dei tanti impegni schedati sul calendario degli azzurri, la squadra sarà chiamata al primo forcing, è da qui che parte la vera stagione. Le partite giocate tra agosto e inizio settembre rappresentano ben poco di quella che sarà tutta l’annata dei partenopei. Adesso starà all’allenatore gestire bene la sua rosa per evitare cali fisici. Per la formazione titolare che verrà messa in campo contro il Genoa, Garcia sta pensando di non stravolgere troppo la squadra. Giocheranno quasi gli stessi 11 visti contro la Lazio. Infatti, rientrato per ultimo dalle Nazionali, visto il lungo volo che lo ha portato dall’Ecuador al Napoli, Mathias Olivera potrebbe partire dalla panchina.

Impegnato con il suo Uruguay dove ha giocato complessivamente 30 minuti, il laterale sinistro azzurro secondo il Corriere dello Sport non partirà dal 1′. Al suo posto è pronto Mario Rui, fresco di rinnovo. Il portoghese ha giocato soltanto 38 minuti in questa stagione e la partita contro il Genoa potrebbe rappresentare un’occasione. Mai partito titolare, Garcia sta pensando di impiegare Mario Rui dal primo minuto in modo che Olivera possa recuperare dal volo trans-oceanico che soltanto nelle ultime ore lo ha portato a Castel Volturno.