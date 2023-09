Garcia cambia formazione: ansia Nazionale, scelto il titolare

Dopo la sosta delle Nazionali, il Napoli si appresta a ripartire in campionato sabato sera contro il Genoa. Garcia, a fronte dei giocatori impegnati durante la sosta, ha scelto un titolare per la sfida ai rossoblu.

Durante la sosta per le Nazionali, diversi giocatori del Napoli hanno lasciato Castel Volturno per dirigersi verso le proprie nazioni. Molti di loro hanno effettuato viaggi lunghi e faticosi, e per questo sono in dubbio per sabato.

All’appello dei rientri manca ancora un giocatore, e con molta probabilità sabato non sarà tra i titolari, a discapito di un veterano.

Mario Rui verso la maglia da titolare contro il Genoa

In casa Napoli ci sono alcuni ballottaggi in atto verso l’impegno di sabato sera contro il Genoa. Rudi Garcia difatti si trova a dover fare alcune scelte obbligate. Questo perché molti azzurri sono stati in nazionale ed alcuni sono acciaccati. Il tecnico francese avrebbe già preso una prima decisione verso il match contro i rossoblu.

Come riportato da Valter De Maggio durante Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli, Olivera sarà l’ultimo a rientrare a Castel Volturno. Il difensore uruguaiano ha disputato l’ultimo impegno con la sua Nazionale nella notte tra martedì e mercoledì, e in queste ore sarebbe in rientro a Napoli. Il jet lag ed il lungo viaggio per rientrare starebbero portando Rudi Garcia ad optare per una non titolarità di Olivera.

Al suo posto sabato sera dovrebbe partire dal 1′ minuto Mario Rui, anche perché il portoghese non è andato in Nazionale ed ha avuto modo di allenarsi agli ordini dell’allenatore del Napoli. Dunque a meno di clamorose sorprese, contro il Genoa sulla corsia sinistra della difesa dovrebbe agire il veterano Mario Rui.