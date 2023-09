FIFA “The Best”: 3 pilastri del Napoli da Scudetto in lizza

Si avvicina il periodo in cui la FIFA premia i migliori giocatori della passata stagione, con l’apice della premiazione del Pallone d’Oro. Tre pilastri del Napoli figurano nei candidati al premio FIFA “The Best”.

La stagione 2022/2023 rimarrà nella storia del Napoli, con il club che è riuscito a conquistare il terzo scudetto della sua storia. Questo risultato è stato merito del lavoro collettivo della squadra, concretizzato poi da alcuni giocatori.

Alcuni di loro sono stati candidati per il premio FIFA ” The Best”: scopriamo di chi si tratta.

Kvaratskhelia e Osimhen candidati al FIFA “The Best”; c’è anche Spalletti

Pochi istanti fa la FIFA ha annunciato i candidati per la vittoria del premio FIFA “The Best”. Ovviamente tra i candidati figurano i giocatori che si sono contraddistinti nella stagione 2022/2023 nei campionati nazionali e nelle competizioni europee. Non potevano mancare all’appello alcuni tesserati del Napoli, che dunque sono in lizza per la conquista del premio.

Come annunciato dal profilo Instagram della FIFA, tra i candidati del FIFA “The Best” figurano gli azzurri Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Ma non finisce qui per il Napoli. Difatti è presente tra i candidati anche Luciano Spalletti, che è in lizza per la conquista del FIFA “The Best Coach”.

Dunque alla prossima premiazione del FIFA “The Best” ci sarà anche un pizzico di Napoli, con l’auspicio che in una delle due categorie si possa trionfare nonostante i nomi illustri.