Assurda offerta, chiesto il prestito di Kvaratskhelia al Napoli

Era plausibile attendersi un assalto dalle big d’Europa per il talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia, le modalità d’acquisto però, non sono quelle attese.

Una stagione da assoluto protagonista per il georgiano che fino a 16 mesi fa era uno sconosciuto per i tifosi del Napoli e di tutto il mondo. Dopo un solo anno all’ombra del Vesuvio, i pareri di tutti sono cambiati drasticamente, la giovane stella proveniente dalla Georgia, ha incantato in Serie A e Champions League. Una stagione da incorniciare nella quale diventa l’unico giocatore a vincere tre premi MVP del mese, mai nessuno ci era riuscito. A fine campionato, poi, sarà anche eletto miglior giocatore dell’intera stagione.

Questi risultati, sono ovviamente il preludio all’attacco delle big di tutta Europa, che ovviamente vorrebbero accaparrarsi le prestazione del georgiano.

Il Manchester United vuole Kvaratskhelia, ma in prestito

È di oggi la notizia che vorrebbe il glorioso del Manchester United, tra i più titolati d’Inghilterra, pronto a presentare un’offerta per Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il Daily Mail, rinomato giornale anglosassone, i Red Devils, sarebbero pronti a chiedere la stella georgiana in prestito dal Napoli. Per il quotidiano, la scelta di questa formula sarebbe quella più plausibile, viste le problematiche inerenti al Fair Play Finanziario, e ai recenti acquisti del Manchester United nella passata sessione di mercato, che renderebbero complicato l’approdo del georgiano a titolo definitivo.

Per il Napoli, la stella col numero 77 è per ora incedibile, visti i risultati raggiunti nel primo anno con gli azzurri, il presidente De Laurentiis, vorrebbe tenerlo ancora qualche anno per poi cederlo a titolo definitivo, senza prendere in considerazione i prestiti, come detto dal giornale inglese.

Il georgiano, che in questa stagione non ha ancora inciso come la scorsa stagione, non è per ora intenzionato a lasciare Napoli. Vuole continuare questa grande avventura in terra partenopea e vorrebbe difendere il titolo conquistato la scorsa stagione, magari migliorando anche il suo score e i suoi assist.

Come detto, il possibile prestito alla corte di Ten Hag, allenatore del Manchester United, è pressoché impossibile. Il valore della stella napoletana si aggira, ad oggi, intorno ai cento milioni di euro. Per gli azzurri, che hanno come principale fonte di guadagno della società la rivendita dei proprio campioni, sarà difficile accettare un’offerta con il solo prestito.

Si dovrà attendere quindi le prossime finestre di mercato per sciogliere questa matassa. I tifosi, per ora, sperano che il georgiano ritorni a seminare scompiglio nelle difese d’Italia e d’Europa, poi dopo si penserà al calciomercato.