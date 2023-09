Anche Toni dimentica Osimhen: avete sentito il suo pronostico in Serie A?

Luca Toni snobba Victor Osimhen, ai microfoni di Sky Sport non considera il centravanti nigeriano come il candidato a capocannoniere.

Una stagione da incorniciare quella passata per l’attaccante partenopeo, che con i suoi 26 gol, si è aggiudicato il premio di capocannoniere dello scorso campionato. Gol pesantissimi che hanno permesso al Napoli, di tornare a vincere lo scudetto dopo 33 anni. Anche questa stagione Victor Osimhen non ha smesso di segnare, con 3 reti in 3 match disputati, mantenendo una media impressionante tra gol e partite giocate.

Per Luca Toni il capocannoniere sarà Dusan Vlahovic

L’ex attaccante di Bayer Monaco e Fiorentina, tra le altre, non ha dubbi, sarà lo juventino Dusan Vlahovic il capocannoniere, ed ha esordito così durante l’Italian Padel Award in un’intervista ai microfoni di Sky Sport:

L’ho visto carico, quest’estate ci ho parlato in vacanza, è carico e ha voglia di spaccare e dimostrare di essere un centravanti da Juventus.

Luca Toni ha poi espresso un parere anche sugli attaccanti della nazionale italiana, soffermandosi principalmente sul talento azzurro Giacomo Raspadori: