Retroscena Natan: “Ha preso la casa di un grande ex Napoli”, di chi si tratta

Natan scalda i motori: l’ex Bragantino sta lavorando forte al Konami Center, voglioso di esordire con la maglia del suo nuovo club.

Settimane di duro lavoro per Natan, il centrale brasiliano è all’opera per convincere Rudi Garcia a donargli una maglia da titolare nella trasferta di Genova. Per il classe 2001, al momento, zero minuti giocati: troppo poco il tempo avuto a disposizione dal difensore, arrivato a soli sette giorni dall’esordio con il Frosinone e da un calcio totalmente diverso sotto l’aspetto tattico.

Il predecessore di lusso

L’ambientamento del brasiliano, però, sembra procedere per il verso giusto: Natan si sta man mano integrando negli schemi e nell’idea di gioco del tecnico francese, incrementando inoltre il feeling con i compagni.

Su tutti, l’ex Redbull Bragantino avrebbe legato proprio con il suo “rivale” di reparto, il connazionale e ormai senatore azzurro Juan Jesus, con cui, stando alle indiscrezioni rilasciate da Il Mattino, si recherebbe allo stadio in occasione dei match casalinghi.

Per ciò che concerne l’extracampo, il calciatore sembra inoltre ben radicato nella realtà di Napoli, essendo stato più volte paparazzato tra i vicoli della città e provincia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Natan ha inoltre scelto un’abitazione di lusso, in grado di fargli godere del panorama partenopeo tutti i giorni. Il centrale verdeoro avrebbe infatti scelto un appartamento a Posillipo, lo stesso dove ha abitato l’ex e prossimo sfidante Carlo Ancelotti, che non ha mai lesinato parole d’amore per la città che l’ha ospitato per una stagione e mezzo.