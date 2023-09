Matteo Politano nei giorni scorsi ha accusato un problema fisico nel ritiro della Nazionale che lo ha costretto a lasciare la selezione guidata dal CT Spalletti e rientrare a Napoli. L’annuncio sulle sue condizioni, però, fa ben sperare.

Quando rientrerà Matteo Politano dopo l’infortunio accusato in Nazionale? L’esterno del Napoli si è visto costretto a rinunciare al secondo impegno dell’Italia di Luciano Spalletti contro l’Ucraina, andato in scena nella serata di ieri allo stadio San Siro e che ha visto vittoriosa la compagine azzurra. Al suo posto, l’ex Napoli ha schierato l’ex Roma Zaniolo, autore di un’ottima prestazione sulla catena di destra insieme a capitan Di Lorenzo.

La sensazione è che questa sarebbe stata un’ulteriore e un’importante occasione per mettersi in mostra, ma Politano a questo punto scalpita per un ritorno repentino in campo. Nelle scorse ore, il club partenopeo ha fatto chiarezza sulle sue condizioni, spiegando che si tratta di “una elongazione del muscolo soleo della gamba destra“. Un fastidio di non poco conto, ma che scongiurerebbe eventuali lesioni muscolari, che avrebbero allungato e non di poco i tempi per il ritorno effettivo in campo.

Parla l’ex medico sociale del Napoli: le ultime su Politano

A lasciare aperta la porta a una speranza di un recupero lampo è l’ex medico sociale della Società Sportiva Calcio Napoli, il dottor Alfonso De Nicola, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per cercare di fare luce sulle condizioni del numero 21 azzurro.

“I tempi di recupero dipendono prevalentemente dalla presenza o meno di una lesione muscolare”, ha sottolineato De Nicola nel corso del suo intervento. “Stando a quanto reso noto dal club partenopeo – continua -, si dovrebbe trattare di un sovraccarico muscolare e nulla di più”. In questo caso, il dottor De Nicola apre la strada a un possibile recupero lampo.

Certo, ipotizzare un rientro già contro il Genoa appare complicato, soprattutto in vista di un tour de force che si preannuncia ricco di impegni importanti per la squadra di Rudi Garcia, che difficilmente deciderà di sollecitare il rientro dell’esterno ex Inter e Sassuolo, per cui in ogni caso regna l’ottimismo già in vista della trasferta di Braga in Champions League. La situazione resta comunque sotto controllo da parte dello staff sanitario del club Campione d’Italia, che monitora tutte le evoluzioni sulle condizioni di Politano, che nella giornata di ieri ha svolto terapie e lavoro a parte rispetto al resto del gruppo a Castel Volturno.