Nuovo gioiello dall’Ucraina, Giuntoli vuole soffiarlo al Napoli

Prime ‘battaglie’ di mercato tra gli azzurri e il loro ex direttore sportivo Giuntoli, che vorrebbe soffiare un talento dell’est ai partenopei.

Il calciomercato è terminato, ma non va mai in vacanza, infatti si parla già di possibili colpi futuri da poter mettere a segno nelle prossime finestre di mercato. Al centro ci sono le due rivali, il Napoli e la Juventus, che con il nuovo ds Giuntoli, ex partenopeo, vorrebbero soffiare un talento proveniente dall’Ucraina agli azzurri, entrambe sono le più attive sul giocatore.

Georgiy Sudakov, nuovo talento dell’est Europa seguito da Napoli e Juventus

Il centrocampista ucraino Georgiy Sudakov, sul taccuino di Juventus, Napoli e Brighton. Come riportato da calciomercato.com, è un talento in rampa di lancio, che aspetta solo la chiamata da un grande club. Nello Shakhtar Donetsk da 6 anni, ha esordito in prima squadra durante il match di Champions vinto dagli ucraini contro il Real Madrid nel 2020.

Il calciatore ucraino, di proprietà dello Shakhtar Donetsk, che sappiamo essere grande fucina di talenti fino a qualche anno fa, è quindi il nome che potrebbe rinforzare il reparto centrale del campo del Napoli del futuro. Sudakov però, farà partire, con molta probabilità, un derby di mercato con l’ex di turno Giuntoli, che proverà a scippare il talento dello Shakhtar ai partenopei per portarlo alla Juventus.