“Niente cessione, è stato blindato”, annuncio di mercato a sorpresa sul Napoli

Richiesto da tante squadre, il Napoli però non ha mai preso in considerazione la cessione del difensore, vuole puntare su di lui.

La recente sessione di mercato, per il Napoli è stata caratterizzata dalla questione Gabri Veiga e la obbligata ricerca di un nuovo difensore centrale, vista la partenza di Kim, direzione Monaco. Per sostituirlo, è stato preso il giovane brasiliano Natan, che però non ha ancora giocato una partita, al suo posto, oltre a Juan Jesus, è stato preferito anche un altro centrale della rosa azzurra.

Ostigard, tante offerte ma il Napoli non vuole venderlo

Durate la trasmissione ‘Si gonfia la rete’, su Radio Crc, è intervenuto Luca Ariatti, intermediario nell’affare che ha portato Leo Ostigard in azzurro, che ha parlato così:

I numeri sono interessanti ed importanti. Ostigard nel Napoli è considerato perché i nostri contatti con la dirigenza sono costanti e c’è la concreta possibilità che possa avere più spazio quest’anno. È molto importante avere in rosa giocatori come lui che si fanno trovare pronti anche quando vengono chiamati in causa in partite importanti.

Luca Ariatti, l’intermediario del centrale ha poi concluso:

Gli dico che ha l’età giusta, ha tanti anni di calcio davanti e deve mettere tutte le energie per tracciare una strada a Napoli. Mi auguro che per lui ci sia la possibilità di mostrare sul campo il proprio valore. Ha un ottimo feeling con Garcia che sa gestire la rosa.

Il difensore norvegese è quindi pronto a dare una mano e chiamato in causa, ed il Napoli crede fortemente in lui.